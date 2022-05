Putins Offensive in Ukraine stockt: Geheimdienst schlägt Alarm

Berlin/Brüssel. Die russische Offensive stockt. Der ukrainische Geheimdienst warnt vor einer neuen Eskalationsstufe am 9. Mai. Was passieren könnte.

Russland will nach Einschätzung der USA in Kürze die selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine annektieren. Das sagte der US-Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Michael Carpenter.

Gut zwei Wochen nach Beginn der Großoffensive in der Ostukraine nimmt Russland jetzt zunehmend Waffenlieferungen des Westens ins Visier. Mit massiven Raketenangriffen auch von U-Booten im Schwarzen Meer versuchen die russischen Streitkräfte, Eisenbahnstationen und Depots in der Ukraine zu zerstören – über diese Ziele würden westliche Waffen und Munition in den Donbass geliefert, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Minister Sergej Shoigu drohte mit weiteren solcher Attacken in der Ukraine: „Wir sehen jeden Transport der Nato in diesem Land als Ziel, das zerstört werden muss.“

Für Russland ist es ein Wettlauf mit der Zeit: Die Offensive in der Ostukraine kommt langsamer voran als gedacht – aber je länger der Feldzug dauert, desto mehr vom Westen gelieferte Waffen hat die Ukraine zur Verfügung, um sich gegen die Angreifer zu verteidigen. Der ukrainische Geheimdienst erwartet deshalb eine neue Eskalationsstufe am 9. Mai: Wird der russische Präsident Wladimir Putin dann den Bürgern erklären, Russland befinde sich im Krieg mit dem Westen? Geheimdienstchef Kirill Budanow behauptet in einem in der Ukraine veröffentlichten Interview, es gebe Informationen, dass der Kreml bereits verdeckt eine Mobilmachung vorbereite, die Putin am 9. Mai verkünden werde.

Krieg: Putin kann nicht zugeben, dass er gegen die Ukraine verliert

Vermutetes Ziel: Zehntausende Soldaten für die geschwächte Armee zu rekrutieren und die öffentliche Meinung anheizen. Aber: Putin werde nicht von einem Krieg mit der Ukraine sprechen – stattdessen werde er verkünden, dass sich Russland im Krieg mit dem Westen, „mit der angelsächsischen Welt“ befinde, meinte Budanow. „Putin kann nicht zugeben, dass er gegen die Ukraine verliert. Dazu muss er einen ernsthaften Gegner zeigen,“ sagte der Geheimdienstchef.

Im umkämpften Donbass bedeckt ein ukrainischer Soldat einen Schützenpanzer zur Tarnung mit Ästen. Foto: Diego Herrera / dpa

Auch der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine erklärte, hochrangige russische Beamte versuchten, eine anhaltende Kriegsanstrengung der Ukraine als Dritten Weltkrieg gegen den Westen zu legitimieren. Der Kreml wies Spekulationen über die Generalmobilmachung oder eine Kriegserklärung harsch zurück: „Das ist nicht wahr. Das ist Unsinn“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Doch dass Putin am 9. Mai – dem Tag der jährlichen Feier zum Sieg über Nazi-Deutschland 1945 – eine Propaganda-Offensive plant, davon geht inzwischen auch die US-Regierung fest aus. „Sie werden alles tun, um den 9. Mai für Propagandazwecke zu nutzen“, erklärte Außenministeriums-Sprecher Ned Price. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bis dahin mehr aus Moskau hören werden.“

Putins Problem: Die russische Offensive kommt langsamer voran als gedacht

Das Problem für Putin: Für eine große Siegesfeier am jährlichen „Tag des Sieges“ reichen die militärischen Erfolge Russlands kaum aus. Die Großoffensive in der Ostukraine geht langsamer voran als gedacht. Die Berliner Sicherheitsexpertin Claudia Major (Stiftung Wissenschaft und Politik) fasst die Lage so zusammen: „Wir sehen verstärkte russische Angriffe, die aber nicht sehr erfolgreich sind. Da ist relativ wenig Bewegung drin.“

Ostukraine

Eigentlich will die russische Armee mit der „zweiten Phase“ des Krieges die völlige Kontrolle über den Donbass erreichen und zugleich einen Landkorridor von Russland zur Krim schaffen. Schätzungsweise 80.000 bis 90.000 Soldaten sind im Einsatz, besonders viele im Nordosten.

Hauptziel ist derzeit die Einkreisung ukrainischer Truppen im Donbass. Daneben soll Mariupol endgültig besetzt, die Stadt Charkiv erobert werden. Aber die russische Armee agiert nach den Verlusten bei der gescheiterten Nord-Offensive extrem vorsichtig, wie Nato-Militärs berichten. Begleitet von starkem Artillerieeinsatz rückten Panzer in mehreren, parallelen Zügen vor - langsam und auf breiterer Front, was mehr Zeit koste. Sowohl in der Luft als auch am Boden zeigten die Russen eine „Risiko- und Opferaversion“, heißt es.

Pentagon spricht von Mini-Fortschritten Russlands

Im US-Verteidigungsministerium ist von „minimalen Fortschritten“ der Angreifer die Rede. Die Probleme sind offenkundig: Für eine Offensive benötigt der Angreifer eigentlich eine Überlegenheit der Kräfte von drei zu eins – die russische Armee bringt es in der Ostukraine bislang aber nur auf zwei zu eins.

Russlands PräsidentWladimir Putin (M) mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu (r),und Waleri Gerassimow, dem Generalstabschef von Russland Foto: Mikhail Metzel / dpa

Dass sich Generalstabschef Walerij Gerassimow genötigt sah, persönlich die Front bei Isjum im Nordosten zu inspizieren, und dabei beinahe durch einen ukrainischen Raketenangriff getötet worden wäre, ist ein neuer Hinweis auf anhaltende Probleme in der Truppe. Dennoch warnen Militärbeobachter vor Missverständnissen: „Der Westen hat die Stärke der russischen Streitkräfte überschätzt. Wir dürfen jetzt aber nicht den nächsten Fehler machen und das russische Militär unterschätzen“, sagt Andras Racz, Russlandexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), unserer Redaktion. „Sie sind schwächer als gedacht, aber sie werden aus den Fehlern lernen.“

Im US-Verteidigungsministerium sagt Sprecher John Kirby über die Russen: „Sie haben immer noch viel von der Kampfkraft übrig. Sie können noch einiges holen.“ Erwartet wird, dass die Streitkräfte im Donbass weiter aufgestockt werden, auch um mindestens tausend Kämpfer der berüchtigten Söldnertruppe „Gruppe Wagner“. Sollte es den russischen Truppen gelingen, die ukrainischen Streitkräfte im Donbass einzukesseln, würde das die Lage dramatisch ändern – die Entscheidung dürfte Putin in den nächsten Wochen mit verstärktem Einsatz erzwingen wollen.

Nach US-Geheimdienstberichten plant Putin die Annexion der kompletten Gebiete von Luhansk und Donezk bis Mitte Mai. Gedacht ist dann wohl auch daran, eine „Volksrepublik Cherson“ auszurufen; ein dort geplantes Referendum ist aber offenbar wegen des Widerstands in der Bevölkerung vertagt worden. Nach ukrainischen Angaben bereitet Russland in Mariupol für den 9. Mai eine Militärparade vor.

Geheimdienstchef: Entweder Putin wird abgesetzt oder Russland zerfällt

Bislang kann sich die ukrainische Armee im Donbass nicht nur verteidigen. Ihr sind im Nordosten auch kleinere Gegenoffensiven gelungen. Dank westlicher Bewaffnung gelingen auch Raketenattacken auf Militäreinrichtungen auf russischem Territorium. Zunehmend treffen aus dem Westen schwere Waffen wie Haubitzen und erste Schützenpanzer im Kriegsgebiet ein. Die so verstärkten Offensivfähigkeiten werden durch zunehmend aktuelle US-Geheimdienstinformationen über russische Ziele unterstützt.

Wladimir Putin

Den Vorteil beschreibt der frühere Nato-General Hans-Lothar Domröse im Gespräch mit unserer Redaktion so: „Die Russen walzen mit großem Einsatz alles platt und nehmen dafür auch viele Opfer in Kauf. Die ukrainischen Streitkräfte haben von den USA das Prinzip der aufklärungsbasierten Einsätze übernommen: Zunächst sehr intensive Aufklärung – und dann greift man nur dort konzentriert und entschlossen an, wo der Gegner ein gutes Ziel bietet, um sich anschließend wieder zurückzuziehen.“

In Kiew wächst die Zuversicht. Der Chef des ukrainischen Geheimdienstes, Kirill Budanow, verbreitet Sieges-Parolen: Entweder werde Putin aus dem Amt gejagt oder Russland werde „in drei oder mehr Teile“ zerfallen. Der Militärexperte Gustav Gressel sagt vorsichtiger: „Die Ukraine hat die Chance, den Krieg nicht zu verlieren.“

