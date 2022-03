Selenskyj im Bundestag: Ukraine-Präsident mit verzweifelter Rede

Der ukrainische Präsident Wolodymr Selenskyj hat in einer Videoansprache im Bundestag eindringlich um mehr Unterstützung aus Deutschland gebeten. Es gebe eine neue Mauer in Europa und es gelte, sie niederzureißen, sagte Selenskyj.

Wolodymir Selenskyj trägt ein olivfarbenes Hemd, es ist die Farbe des Krieges, in dem sich die Ukraine befindet. Links steht die blaugelbe Nationalflagge, die Wand dahinter ist weiß. Der Staatschef ist per Video zum Bundestag zugeschaltet. Irgendwo im Präsidialpalast in Kiew, wo bereits russische Raketen die Wohnviertel der Außenbezirke bombardiert haben.

Selenskyj redet ernst und nachdenklich. Doch je unterkühlter der Ton, desto dramatischer seine Botschaft. Der Präsident will mit historischen Vergleichen aufrütteln. „Eine Mauer verläuft mitten durch Europa – eine Mauer zwischen Freiheit und Unfreiheit.“

Selenskyj im deutschen Bundestag: In Europa wird ein Volk vernichtet

Selenskyj schildert die russischen Angriffe auf Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser – „108 Kinder wurden getötet“, fügt er hinzu. „In Europa wird ein Volk vernichtet. Wir kämpfen, unser Volk zu bewahren.“ Der Präsident beschreibt den Krieg in der Ukraine als epische Schlacht zwischen Freiheit und Unfreiheit, Demokratie und Autokratie. Die Botschaft: In seinem Land werden an vorderster Front die westlichen Werte verteidigt.

Immer wieder verwendet der ukrainische Staatschef das Bilder der „Mauer“ – die Zeit, als Deutschland geteilt war. Die Jahre, in der Sowjettruppen die DDR besetzt hatten und die Bundesrepublik sich durch die russische Atommacht bedroht fühlte.

Präsident der Ukraine kritisiert Bundesregierung für Verhältnis zu Russland

Selenskyj klagt an – und er kritisiert die Politik der Bundesregierung, die zu lange nur an die guten wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland gedacht habe, zum Beispiel bei der Erdgas-Pipeline Nord Stream 2. „Wir haben uns an euch gewandt und gesagt, Nord Stream ist die Vorbereitung zum Krieg. In Deutschland haben wir nur gehört: Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft.“

Auch bei den Sanktionen gegen Russland habe die Bundesregierung zu lange gezögert, betont der ukrainische Präsident. „Manche Schritte kamen allzu spät.“ Die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen Moskau seien immer noch nicht stark genug, um den Krieg zu beenden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wendet sich heute in einer Videoansprache an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Foto: dpa

Einige deutsche Konzerne machten nach wie vor Geschäfte mit Russland und „finanzieren so den Krieg“. Damit würden „Brücken über die Mauer geschlagen“, rügt Selenskyj. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hört aufmerksam zu, hat die Stirn in Falten gelegt, die Hände sind gefaltet.

Selenskyj: Luftbrücke wie in Berlin nicht möglich

Die Vorstöße der Ukraine, der Nato und der EU beizutreten, seien immer wieder ausgebremst worden, moniert Selenskyj. „Es hieß, die Entscheidung liege noch nicht auf dem Tisch. Es sei nicht klar, welchen Platz die Ukraine habe.“

Es ist eine indirekte Kritik an Kanzler Scholz, der immer wieder erklärt hatte, die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine „steht nicht auf der Agenda“. Die Verzögerung des Wunsches aus Kiew, der EU anzugehören, seien „Steine für die neue Mauer“, unterstreicht der Präsident.

Und noch ein historischer Vergleich: In seinem Land sei es nicht möglich, eine humanitäre Versorgung aus der Luft wie bei der Berliner Luftbrücke 1948/49 zu errichten, sagt Selenskyj.

„In der Ukraine wird keine Luftbrücke aufgebaut. Von unserem Himmel fallen nur Bomben.“ Ein versteckter Vorwurf an die Nato, die eine Flugverbotszone über der Ukraine abgelehnt hat.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor einem brennenden Wohngebäude in Kiew, das durch Bombenbeschuss des russischen Militärs zerstört wurde. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Selenskyj will deutsche Politik und Öffentlichkeit aufrütteln

Selenskyj zitiert den ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. Der hatte 1987 in Berlin an den sowjetischen Staats- und Parteichef appelliert: „Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder!“

Der ukrainische Präsident versucht, die deutsche Politik und Öffentlichkeit aufzurütteln. Es ist ein verzweifelter Aufruf, seinen Zuhörern ins Gewissen zu reden. Selenskyj nennt keine konkreten Wünsche an Waffen aus Deutschland.

Sein Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, hatte am 3. März in einer Verbalnote an die Bundesregierung unter anderem Kampf und Schützenpanzer, bewaffnete Drohnen und Marineschiffe gefordert.

Selenskyj nutzt historische Vergleiche zu Berliner Mauer und Eisernem Vorhang

Selenskyj weiß als ehemaliger Schauspieler und Medien-Profi, wie er Nachrichten verpacken, mit welcher Körpersprache er Worte betonen muss. Er kann seine Stimme übergangslos zwischen Bass und Bariton modulieren. Und: Selenskyj weiß, mit welchen historischen Bildern er sein Publikum anspricht.

Am Donnerstagmorgen variiert er die Motive Berliner Mauer und Eiserner Vorhang in Europa. Einen Tag zuvor bei seiner Video-Rede an den US-Kongress hatte er den Bogen zwischen der russischen Invasion in die Ukraine und dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor 1941 und den Terroranschlägen auf New York und Washington am 11. September 2002 gespannt.

In Deutschland werde immer wieder „Nie wieder Krieg!“ gesagt. „Die Worte sind nichts wert“, fügt er hinzu. Selenskyj verlangt nichts Konkretes von der Bundesregierung. Er weiß, dass es gerade in Deutschland große Sorge vor einem Weltkrieg zwischen der Nuklearmacht Russland und der Nato gibt.

Am Ende seiner knapp 15-minütigen Rede holt Selenskyj zu seinem Schlussappell aus – es ist ein Hilferuf, aus dem der Mut der Verzweiflung klingt.

Selenskyj: Scholz soll Mauer in der EU zerstören

An die deutsche Politik und Kanzler Scholz gerichtet sagt er: „Sie befinden sich irgendwie wieder hinter der Mauer, nicht Berliner Mauer, aber mitten in Europa, wo es Freiheit gibt. Und diese Mauer ist stärker, mit jeder Bombe, die auf unseren Boden in der Ukraine fällt.“

Und dann: „Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie die diese Mauer. Geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die Deutschland verdient.“

Scholz nickt leicht, klatscht. Die Bundestagsabgeordneten stehen auf, es gibt Standing Ovations. Eine Mischung aus Betroffenheit und Beklemmung liegt in der Luft. Als erste setzen sich die Vertreter der AfD.

