Ukraine-Krieg: Schröder in Russland – Kann er Putin stoppen?

Krieg in der Ukraine: Was Altkanzler Gerhard Schröder im Dezember sagte

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ist offenbar auf eigene Faust nach Moskau gereist, um mit Russlands Staatschef Wladimir Putin über ein Ende des Krieges in der Ukraine zu sprechen. Das meldete am Donnerstag „Politico Europe“ unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Dabei handele es sich um einen Vermittlungsversuch. Eine offizielle Bestätigung für die Reise des Altkanzlers war zunächst nicht zu bekommen.

Vertreter der Bundesregierung wurden von dem Alleingang Schröders offenbar überrascht. Auch die SPD-Spitze war nach Informationen unserer Redaktion nicht in das Vorhaben des früheren Parteichefs eingeweiht. Zwischen Schröder und der SPD-Spitze herrscht seit längerer Zeit Funkstille.

Altkanzler Schröder gilt als Freund von Putin

Schröder gilt als Freund des russischen Präsidenten Putin, der 77-Jährige steht zudem seit Jahren als Lobbyist im Dienst mehrerer russischer Energiekonzerne. Die Mandate wollte Schröder trotz mehrfacher Aufforderung aus der SPD auch nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nicht aufgeben.

Das Tischtuch zwischen Schröder und der SPD-Spitze ist deswegen zerschnitten. Zuletzt hatten die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken den Altkanzler gemeinsam mit acht früheren Parteichefs aufgerufen, sich von Putin zu distanzieren: „Handle und sage klare Worte“, wurde Schröder in dem Schreiben aufgefordert. „Der Blick vieler Menschen richtet sich auf Dich. Und Du entscheidest in diesen Tagen selbst, lieber Gerhard, ob Du auch zukünftig ein geachteter Sozialdemokrat bleiben willst.“

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich stellte sich am Donnerstag noch wenige Stunden vor dem Bekanntwerden der Reise Schröders nach Moskau hinter den Appell der Parteispitze an den früheren Bundeskanzler, sich von Putin loszusagen. Dieser sei ein „deutliches Signal“, sagte Mützenich, der sich lange mit Kritik an Schröder zurückgehalten hatte.

Ukraine-Krieg: Schröders Umfeld geht auf Distanz

Auch das direkte Umfeld Schröders ging zuletzt auf Distanz zu ihm: Die Mitarbeiter seines Berliner Büros gaben ihre Jobs auf. Zudem geriet Schröder immer weiter in die Defensive: Der DFB forderte den Altkanzler als Ehrenmitglied des Verbands auf, auf die „Funktionen in russischen Staatskonzernen“ zu verzichten oder seine Ehrenmitgliedschaft im DFB aufzugeben. Borussia Dortmund entzog ihm die Ehrenmitgliedschaft. Am Samstag teilte die Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit, sie habe Schröder den im Jahr 2005 verliehenen Heinrich-Albertz-Friedenspreis aberkannt.

Der Altkanzler ist Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Nord Stream AG und Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft. Außerdem kandidiert er für einen Posten im Aufsichtsrat des staatlichen russischen Energiekonzerns Gazprom. Mit dem Vermittlungsversuch wolle Schröder offenbar seinen Namen retten, sagte ein Sozialdemokrat unserer Redaktion. Die nun bekannt gewordene Aktion sei typisch für Schröder. Große Aussicht auf Erfolg wurde dem Vermittlungsversuch des Ex-Kanzlers jedoch nicht eingeräumt.

Dem „Politico“-Bericht zufolge reiste Schröder vor seinem Besuch in Moskau nach Istanbul. Dort habe der frühere Kanzler einen Vertreter der ukrainischen Delegation getroffen, die die Friedensverhandlungen mit Moskau führe. In der türkischen Küstenstadt Antalya waren am Donnerstag Russlands Außenminister Sergej Lawrow und der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba zusammengekommen, um über Möglichkeiten für einen Frieden in der Ukraine zu sprechen. Die Verhandlungen endeten jedoch ergebnislos.

