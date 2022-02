Frankreich-Wahl: So funktioniert das französische Wahlsystem

Am 10. April wählt Frankreich bei den Präsidentschaftswahlen ein neues Staatsoberhaupt. Auch der amtierende Präsident Emmanuel Macron könnte nach fünf Jahren zu einer weiteren und letzten Amtszeit antreten. Bisher hat sich der Liberale allerdings noch nicht offiziell als Kandidat aufgestellt. Dass zwei Monate vor den Wahlen noch nicht alle Kandidierenden feststehen, ist im französischen Wahlsystem nicht ungewöhnlich.

Frankreich nutzt bei den Präsidentschaftswahlen das System der absoluten Mehrheitswahl. Das bedeutet, dass die Person gewählt ist, die mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten hat. Holt niemand eine absolute Mehrheit ein, gibt es einen zweiten Wahlgang.

Bei der Wahl zur Französischen Nationalversammlung ("Assemblée nationale"), dem Unterhaus des Parlaments, nutzt das Land ein sogenanntes romanisches Mehrheitswahlrecht. Hier ist ebenfalls der Vorschlag gewählt, der die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen geholt hat. Allerdings muss die Stimmenzahl bei diesem Vorgang mindestens 25 Prozent der eingetragenen Wahlberechtigten betragen. Auch hier kann ein zweiter Wahlgang stattfinden.

Seit fünf Jahren Frankreichs Präsident: Emmanuel Macron

Wer darf bei der Frankreich-Wahl wählen?

Das aktive Wahlrecht in Frankreich ist allgemein und direkt. Ein allgemeines Wahlrecht bedeutet, dass in einem demokratischen System alle Bürger und Bürgerinnen die gleichen Wahlrechte besitzen und alle Stimmen den gleichen Wert haben.

Dennoch gibt es Einschränkungen: Wie in vielen anderen Ländern auch sind in Frankreich nur Personen stimmberechtigt, die die französische Staatsbürgerschaft haben und älter als 18 Jahre sind. Außerdem müssen die Wählenden im Wahlregister eingetragen sein. In den meisten Fällen passiert dies allerdings automatisch.

Die Wahlen in Frankreich sind außerdem direkte Wahlen. Heißt: Das französische Volk wählt das Staatsoberhaupt direkt und gibt seine Stimme für den bevorzugten Kandidaten oder die bevorzugte Kandidatin ab.

Präsidentschaftswahl: Wer darf in Frankreich wählen?

Passiv wahlberechtigt – also wählbar – sind Menschen in Frankreich ebenfalls dann, wenn sie älter als 18 Jahre sind und die französische Staatsbürgerschaft besitzen. Theoretisch könnten sich also alle Wählenden in Frankreich auch zur Wahl aufstellen lassen. In der Praxis gibt es bei der Präsidentschaftswahl allerdings zusätzliche Anforderungen, um tatsächlich offiziell zu kandidieren.

Zunächst müssen die Interessierten nämlich 500 Unterstützungsunterschriften von Volksvertretenden in politischen Ämtern sammeln. Zu den rund 48.000 Offiziellen gehören etwa Bürgermeisterinnen und Abgeordnete. Die Paten und Patinnen müssen aus mindestens 30 Départements oder Gebieten kommen. Nicht mehr als zehn Prozent der Unterschriften dürfen aus einem Département sein – also nicht mehr als 50. Ein Département in Frankreich ist eine sogenannte Gebietskörperschaft ähnlich der deutschen Bundesländer, es gibt davon 101.

Erst wenn die Kandidierenden ihre Unterschriften eingereicht haben, diese offiziell überprüft sind und die Kandidierenden ihre eigene Vermögenssituation offengelegt haben, sind sie offiziell zur Wahl aufgestellt und wählbar. Ab der Veröffentlichung der Liste beginnt der eigentliche Wahlkampf.

Frankreich-Wahl: Wie wird gewählt?

In der Wahlkampf-Kampagne gibt es ebenfalls Regeln: So muss jeder Kandidat und jede Kandidatin die gleiche Zeit in Fernsehen und Radio erhalten, um sich und das Programm zu präsentieren. Außerdem gibt es eine Deckelung für die Summe, die das Wahlkampf-Team für die Kampagne ausgeben darf. Ein spezielles Komitee überprüft, ob diese Regeln eingehalten werden.

Der erste Wahlgang findet am 10. April 2022 statt. Zunächst sind die französischen Überseegebiete in Amerika dran, danach dürfen die Bürger und Bürgerinnen in Metropolitan-Frankreich – dem europäischen Staatsgebiet – und in den Gebieten im Indischen Ozean und im Pazifik abstimmen.

Was aber passiert, wenn keiner der Kandidierenden im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit einholt? Dann wählen die Bürger und Bürgerinnen im zweiten Wahlgang erneut. An der Stichwahl nehmen allerdings nur die beiden Kandidaten und Kandidatinnen mit den meisten Stimmen teil. Seit 1965 gab es bei allen Präsidentschaftswahlen einen zweiten Wahlgang.

Wer hier die Mehrheit holt, gewinnt. Der französische Verfassungsrat ("Conseil Constitutionnel") gibt das Ergebnis in den Tagen nach der Wahl bekannt. Danach beginnt eine neue fünfjährige Amtszeit. Und da ein Staatsoberhaupt an höchstens zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten regieren kann, könnte die Wahl in diesem Jahr sogar wieder an Macron gehen. Vorerst zum letzten Mal.

