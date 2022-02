Ukraine-Konflikt: So teuer könnte Benzin im Kriegsfall werden

Berlin Falls es in der Ukraine zum Krieg kommt, drohen wohl keine Versorgungsengpässe aber höhere Preise. Und nicht nur an den Tankstellen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in Moskau "sehr besorgt" über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine geäußert. Deeskalation sei "dringend geboten, damit es keinen Krieg in Europa gibt", sagte Scholz nach seinem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Der größte deutsche Erdgasspeicher liegt im niedersächsischen Rehden und könnte ein Jahr lang bis zu zwei Millionen Haushalte versorgen. Könnte. Wenn er aktuell nicht bloß zu knapp vier Prozent gefüllt wäre. Deutschland ist nicht gut auf das Worst-Case-Szenario der Ukraine-Krise vorbereitet: Ein russischer Einmarsch und ein Lieferstopp für Gas und Erdöl.

Gas und Öl – Deutschlands Abhängigkeit von Russland

Beim Erdöl gibt es eine nationale Notreserve, die den Bedarf für 90 Tage deckt. Auch bei Gasspeichern gehört Deutschland mit über 40 Anlagen zu den weltweit größten Speichernationen. Allein, der Staat hat keinen direkten Einfluss darauf. "Ein inakzeptabler Zustand", klagt Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) seit Langem.

Die Füllstände liegen im Durchschnitt unter 40 Prozent, ein historischer Tiefstand. Das erklären sich Fachleute unisono damit, dass der Hauptlieferant Russland seit einiger Zeit nicht mehr als die vertraglich festgelegten Mindestmengen bereitstellt. Der Speicher in Rehden gehört einer Tochterfirma des russischen Gasversorgers Gazprom.

Deutschland ist mithin zweifach von Russland abhängig, sowohl bei den Lieferungen als auch bei der Infrastruktur, bei Pipelines und Erdgasspeichern wie in Rehden. Käme es zu Versorgungsengpässen, müssten die Verbraucher wohl nicht befürchten, dass sie mit Gas nicht kochen oder heizen können. Die Versorgung der privaten Haushalte hätte Priorität vor der Industrie und den Gaskraftwerken.

Benzin: Preisrally an den Tankstellen

Die Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) glaubt, dass man eine bestimmte Zeit mit Flüssiggas einspringen könnte. Auch darauf ist Deutschland indes nicht wirklich gut vorbereitet, weil es auf Verladeterminals im benachbarten Ausland angewiesen ist. Zu den Krisengewinnern würden Katar und die USA gehören; an einem entsprechenden Notfallplan wird längst gearbeitet.

Katar und die USA nehmen eine Schlüsselrolle ein. Starökonom Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts, empfiehlt in einem Interview mit unserer Redaktion eine Diversifizierung der Bezugsquellen. Die Risikostreuung hält er für wichtiger als den Aufbau einer nationalen Gasreserve. Außerdem empfiehlt er einen Ausbau der erneuerbaren Energien und der Atomstromimporte.

Zwei-Euro-Marke: Bei Premiumsorten und an den Autobahnen längst geknackt

Flüssiggas ist allerdings teurer als Erdgas. Schon allein die Furcht vor Lieferausfällen treibt seit Wochen die Energiepreise hoch. Verbraucher bemerken das auch an den Tankstellen. Ein Ende der Preisrally ist nicht in Sicht. Rohöl der Sorte Brent kostete zu Wochenbeginn erstmals seit Herbst 2014 mehr als 96 Euro pro Fass (159 Liter). Bei Erdgas gab es zur gleichen Zeit an den Terminbörsen einen Aufschlag von rund 13 Prozent. Die höheren Preise werden sich in den nächsten Tagen an den Tankstellen bemerkbar machen.

Vielerorts liegt der Preis für Super bei rund 1,80 Euro – mit jeder weiteren Eskalation der Ukrainekrise rückt die Zwei-Euro-Marke näher. Bei Premiumsorten und auf Autobahntankstellen kann der Benzinpreis schon jetzt mehr als zwei Euro kosten. Der ADAC hat schon reagiert und stellt die "sparsamsten Autos aller Zeiten" heraus.

Lieferstopp Russlands oder Boykott des Westens?

Eine ganz entscheidende Frage ist für Ökonom Fuest wie für Energieexpertin Kemfert, wie lange eine Invasion, ein Krieg andauern würde. "Wir reden über Wochen, nicht über Monate", stellte Kemfert im Gespräch mit unserer Redaktion klar. Ein Preisanstieg würde die Flugreisen verteuern und Spekulation und Inflation antreiben. Wobei die Experten davon ausgehen, dass Russland auch künftig Gas verkaufen möchte. Aber was ist, wenn Deutschland unter Druck gerät, zusammen mit anderen westlichen Staaten russische Energielieferungen zu boykottieren?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit harten Sanktionen gedroht. Zumeist kreist die Diskussion um die Inbetriebnahme der Ostseepipeline Nordstream 2. Aber wirklich hart es würde Russland treffen, wenn seine Haupteinnahmequelle versiegen würde: der Export von Öl und Gas.

Fast in Vergessenheit geriet derweil, dass die Ukraine nicht zufällig die "Kornkammer Europas" genannt wird. Das Land ist einer der größten Weizenexporteure der Welt. Ein Einmarsch Russlands würde die Agrarexporte beeinträchtigen und könnte im schlimmsten Fall zu steigenden Lebensmittelpreisen auch in deutschen Supermärkten führen.

san

