Corona-Impfgipfel: Worüber Bund und Länder am Donnerstag beraten

Der WHO zufolge wirken die bisher in Europa zugelassenen Impfstoffe gegen alle bekannten Virus-Varianten. Trotzdem raten die Experten davon ab, touristische Reisen freizugeben.

Mittlerweile wurden in Deutschland rund 40 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft

Vor dem nächsten Corona-Impfgipfel am Donnerstag gibt es dennoch einige offene Fragen

Das sind die Themen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten diskutieren werden

Wie geht es in Deutschland weiter beim Thema Impfen? Das wollen Bund und Länder bei einem Impfgipfel am Donnerstag besprechen. Am 27. Mai werden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder in großer Runde beraten. Lesen Sie hier: Corona-Impfgipfel am Donnerstag: Wann spricht Angela Merkel?

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) soll es dabei unter anderem um Impfungen für Schülerinnen und Schüler, Studierende und den geplanten digitalen Impfnachweis gehen. Auch die Impflogistik für den Sommer soll demnach Thema des Impfgipfels sein.

Eine offizielle Einladung zu den Beratungen gab es zunächst nicht. Mittlerweile wird das Treffen aber im öffentlichen Terminkalender der Bundeskanzlerin aufgeführt. Merkel und die Regierungschefs der Länder hatten sich zuletzt am 26. April zu einem Impfgipfel getroffen.

Impfgipfel: Wann werden Kinder und Jugendliche geimpft?

Die frühere Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte sich noch vor ihrem Rücktritt dafür ausgesprochen, dass Kinder und Jugendliche vorrangig ein Impfangebot erhalten sollen, "sobald der Impfstoff für sie zugelassen ist". "Das sind wir Erwachsenen der jungen Generation schuldig", sagte Giffey.

NRW-Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) sprach sich im Vorfeld des Impfgipfels dafür aus, bei diesem einen Schwerpunkt auf Impfungen von Kindern zu setzen. „Ich werde drauf dringen, dass die Länder, wo als erstes die Schulferien beginnen, auch die ersten sind, die diesen Impfstoff erhalten“, sagte Laschet am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. Ziel sei es, möglichst viele Kinder noch vor den Sommerferien zu impfen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel während der Pressekonferenz nach dem Impfgipfel im April. Foto: dpa

Am ehesten in Frage kommt für die Impfunge der Biontech-Impfstoff. Der Hersteller hat die Zulassung für Kinder beantragt, noch im Mai will die Europäische Arzneimittelagentur EMA über eine Empfehlung zur Zulassung des Vakzins für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren entscheiden. Bislang ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer für Personen ab 16 Jahren zugelassen. Lesen Sie dazu: Wann kommt die Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche?

Impfgipfel: Wo können Kinder und Jugendliche geimpft werden?

Die Bundesländer müssten nun zügig alles vorbereiten, um den drei Millionen Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren schnell ein Angebot zu machen, forderte Giffey. Damit die Impfung so schnell wie möglich zu den genannten Gruppen kommt, will die Ministerin alle verfügbaren logistischen Möglichkeiten ausschöpfen.

"Dazu gehören die Impfzentren, Kinder- und Jugendarztpraxen aber auch Impfungen vor Ort in Schulen, Familien- und Jugendzentren durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst", sagte sie. In sozialen Brennpunkten müssten zudem mobile Impfteams unterwegs sein. Auch Moscheen könnten Orte sein, an denen Kinder und Jugendliche geimpft werden könnten.

Impfgipfel: Wie steht es um den digitalen Impfnachweis?

Ihren Impfstatus sollen Menschen bald über eine App – CovPass – nachweisen können. Mit dieser lässt sich belegen, dass man bereits geimpft ist oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat. Der Nachweis soll vieles leichter machen, etwa den Restaurantbesuch oder Urlaubsreisen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der digitale Nachweis zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 2021 bereit stehen. Es handelt sich dabei um die deutsche Umsetzung der EU-Pläne zu einem grünen Zertifikat, dass Geimpften, Genesenen und frisch Getesteten bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens wieder zugänglich machen soll. Mehr zum Thema: Reisen trotz Corona – Das ist der digitale Impfnachweis

(pcl/dpa)