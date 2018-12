Pkw-Maut: Kontrollsystem ist erst in zwei Jahren fertig

Der Große Saal im Gebäude des Europäischen Gerichtshofs gleicht einer Kathe­drale. Unter einem glockenförmigen Glasdach sind die Stuhlreihen angeordnet wie Kirchenbänke. An der Stirnseite erstreckt sich in einem Halbkreis die Richterbank. In diesem Gericht in Luxemburg wird EU-Recht gesprochen.Am...