Überschwemmung in Italien: Sieben Menschen tot – "Es ist die Hölle"

Feuerwehrleute schieben in Senigallia ein Schlauchboot durch eine überflutete Straße. Schwere Regenfälle haben in der Region Marken zu Überschwemmungen geführt.

Die italienische Adriaküste wird aktuell von schweren Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht. Mindestens sieben Menschen kamen laut Behördenangaben ums Leben.

In der Region Marken werden zudem weitere Menschen vermisst, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa am Freitag. Unter den Vermissten befindet sich demnach ein Kind. Die Regierung der Provinz Ancona erklärte, die Überschwemmungen seien eine Folge der anhaltenden Regenfälle vom Nachmittag.

Aus italienischen Zeitungsberichten geht hervor, dass die Menschen in den betroffenen Regionen in der Nacht von den Fluten überrascht wurden. "Das Wasser hat in den Marken die Straßen überflutet, ist in Häuser eingedrungen und hat Männer und Frauen fortgerissen", schreibt etwa der "Corriere della Sera".

Mehrere Personen seien in ihren Autos von den Wassermassen überrascht worden, darunter auch eine Mutter mit ihrem Kind. Ein Augenzeuge sagte der Zeitung, er habe gesehen, wie "das Auto mit Mutter und Sohn an Bord vom Fluss mitgerissen wurde".

🔴MALTEMPO🔴

Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivalente che cade normalmente nell'arco di 7 mesi.

Nel video la situazione tra Cantiano e Sassoferrato i comuni più colpiti dalle fortissime precipitazioni. #alluvione pic.twitter.com/EZa1LNj84P — Tg La7 (@TgLa7) September 15, 2022

Überschwemmungen in Italien: "Es ist die Hölle"

Dutzende Menschen hätten sich in der Nacht auf Hausdächer und Bäume geflüchtet. 180 Feuerwehrleute seien zu mittlerweile rund 150 Einsätzen ausgerückt. Einige Personen seien gerettet worden, andere seien noch immer auf sich gestellt.

Der Leiter des Zivilschutzes, Fabrizio Curcio sagte dem Blatt: "Die Regenmenge ist wirklich bemerkenswert, stellenweise mehr als 400 Millimeter. Das entspricht in etwa einem Drittel des jährlichen Regenfalls." Dem Bericht zufolge ist vielerorts der Strom ausgefallen, die Mobilfunknetze sind überlastet. "Es ist die Hölle", schreibt der "Corriere della Sera".

Der Präsident der Marken, Francesco Acquaroli, spricht auf Facebook von einer "sehr ernsten meteorologischen Krise" in der Region, die Anlass gebe zu äußerster Besorgnis. Der Katastrophenschutz hatte am Donnerstag die Bewohner des Küstenortes Senigallia nördlich von Ancona aufgerufen, angesichts der Überschwemmungen höher gelegene Gebiete aufzusuchen. (pcl/mit dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

