Franca Lehfeldt und Christian Lindner: Zwischenfall vor Hochzeit

Franca Lehfeldt und Christian Lindner heiraten heute kirchlich

Vor der Kirche auf Sylt hatten sich bereits Stunden vor der Zeremoni viele Schaulustige versammelt

In der Nacht zuvor kam es sogar zu einem Zwischenfall

Am Samstag läuten für Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und die Journalistin Franca Lehfeldt die Glocken. Das Paar, das bereits am Donnerstag auf Sylt standesamtlich geheiratet hat, will am Nachmittag nun vor den Traualtar treten.

Lindner und Lehfeldt: Kirchliche Trauung in Keitum

Wie das "" berichtet, hat das Paar für die kirchliche Trauung die St. Severin-Kirche in Keitum ausgewählt. Schon vor der Zeremonie versammeln sich hier viele Schaulustige. Sie machen es sich zum Teil mit Sekt gemütlich und warten auf Braut und Bräutigam.

Während der Wartezeit werden sie sogar von "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff unterhalten. Dieser bringt nicht nur Fähnchen mit der Aufschrift "Lindners Traumhochzeit" mit - auf dem Bürgersteig gibt er sogar eine Show und sorgt damit für viele Lacher. Als Lindner ankommt, ruft er: "Christian, ich brauche noch eine Einladung. Ich habe auch ein Geschenk für dich."

Andere sehen die Sache vor Ort nicht so entspannt: "Wir alle zahlen das hier", sagt eine Frau gegenüber einer Reporterin des "Hamburger Abendblatts" und zeigt auf die vielen Polizisten.

Beamte suchten bereits am Vormittag mit Hunden das Gebiet ab und sperrten es mit Gittern weiträumig ab. Die älteste Kirche Nordfrieslands, die von Bauarchäologen auf das Jahr 1194 datiert ist, ist bei Brautpaaren und für Promi-Hochzeiten überaus beliebt.

Einsatzkräfte der Polizei untersuchen mit Hunden die Kirche in der Finanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Frau kirchlich heiraten. Foto: Axel Heimken/dpa

Zuletzt hatte etwa Schauspielerin Margarita Broich ihrem Lebensgefährten Dirk Schmalenbach hier das Ja-Wort gegeben. Shopping-Queen-Moderator und Designer Guido Maria Kretschmer ist hier ebenfalls mit seinem langjährigen Lebensgefährten Frank Mutters den Bund der Ehe eingegangen.

Christian Lindner heiratet Franca Lehfeldt – die Bilder Christian Lindner heiratet Franca Lehfeldt – die Bilder Braut Franca Lehfeldt kommt in einem offenen Porsche an der Kirche St. Severin an. Foto: Axel Heimken/dpa

Christian Lindner heiratet Franca Lehfeldt – die Bilder Sebastian Pufpaff bringt bedruckte Fähnchen mit. Foto: Elisabeth Jessen

Christian Lindner heiratet Franca Lehfeldt – die Bilder Sebastian Pufpaff mit einem Geschenk vor der St. Severin-Kirche in Keitum. Foto: Elisabeth Jessen

Christian Lindner heiratet Franca Lehfeldt – die Bilder Schaulustige stehen an der Zufahrt zur Kirche, in der Finanzminister Lindner (FDP) und seine Frau heiraten wollen. Foto: Axel Heimken/dpa

Christian Lindner heiratet Franca Lehfeldt – die Bilder Warten auf das Brautpaar: Schaulustige machen es sich mit Sekt gemütlich. Foto: Elisabeth Jessen



Christian Lindner heiratet Franca Lehfeldt – die Bilder Polizisten sperren die Kirche, in der Finanzminister Lindner (FDP) und seine Frau heiraten wollen, mit Sperrgittern weiträumig ab. Foto: Axel Heimken/dpa

Christian Lindner heiratet Franca Lehfeldt – die Bilder Einsatzkräfte der Polizei untersuchen am Samstag mit Hunden die Kirche in der Finanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Frau laut Medienberichten heiraten wollen. Foto: Axel Heimken/dpa

Christian Lindner heiratet Franca Lehfeldt – die Bilder CDU-Chef Friedrich Merz und seine Frau Charlotte sind mit ihrem Privatflieger zur Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nach Sylt gereist. Foto: Axel Heimken/dpa

Christian Lindner heiratet Franca Lehfeldt – die Bilder Nach der standesamtlichen Trauung küssen sich die frischgebackenen Eheleute vor dem Museum. Foto: Axel Heimken/dpa

Christian Lindner heiratet Franca Lehfeldt – die Bilder Im Sylt Museum, einem alten Kapitänshaus, ließen sich Bundesfinanzminister Christian Lindner und Franca Lehfeldt trauen. Foto: Axel Heimken / dpa



Christian Lindner heiratet Franca Lehfeldt – die Bilder Umringt von Freunden und Familie: das Hochzeitspaar vor dem Sylt Museum in Keitum. Foto: Axel Heimken/dpa

Christian Lindner heiratet Franca Lehfeldt – die Bilder Etliche Schaulustige hatten versucht, einen Blick auf das Brautpaar zu erhaschen. Nach der Trauung verlassen die beiden das Museum – und winken den Wartenden zu. Foto: Axel Heimken/dpa

Christian Lindner heiratet Franca Lehfeldt – die Bilder Das Severin's Resort & Spa in Keitum (Archivbild): Hier feiern die Lindners ihre Hochzeit. Die Familien-Junior-Suite kostet im Hochsommer 1400 Euro pro Nacht. Immerhin, das Frühstück ist schon im Preis mit drin. Foto: Andreas Laible / HA

Party in der "Sansibar": Scholz soll auf der Gästeliste stehen

Finanzminister Christian Lindner und seine frisch angetraute Franca Lehfeldt wollen anschließend ihre Heirat in der "Sansibar" feiern. Auf der Gästeliste sollen zahlreiche Prominente stehen – darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und CDU-Parteichef Friedrich Merz, der am Freitagabend mit dem eigenen Flugzeug auf die Insel kam. Ebenfalls auf dem Flughafen der Insel landete VW-Chef Herbert Diess.

CDU-Chef Friedrich Merz und seine Frau Charlotte sind mit ihrem Privatflieger zur Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nach Sylt gereist. Foto: Axel Heimken/dpa

Armin Laschet (CDU) ist am Samstag ebenfalls vor Ort, außerdem Moderator Wolfgang Kons, der mit seiner Frau zur Hochzeit radelte. "Die Höhle der Löwen"-Star Frank Thelen befindet sich ebenfalls unter den Gästen und wurde sogar veralbert, seine Hose sei offen woraufhin dieser prompt einen Blick auf seinen Schritt warf.

Ein Teil der Hochzeitsgesellschaft, darunter das Brautpaar, wohnt im Severin*s Resort & Spa. Die Zimmerpreise in dem Fünf-Sterne-Superior-Hotel liegen nach Angaben des Hoteldirektors bei 390 bis 3500 Euro pro Nacht.

Lindner-Hochzeit: Punks bekommen Platzverweis

Auf den Weg zu dem Luxusdomizil hatten sich in der Nacht zu Samstag auch 35 Punks gemacht. "Sie haben alle einen Platzverweis bekommen", sagte Jan Krüger, Sprecher der Polizei-Direktion Flensburg, dem "Hamburger Abendblatt". Sie seien dann von den Kollegen zum Bahnhof begleitet worden und in den Zug um 0.44 Uhr von Keitum nach Westerland gefahren.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de und in einer ähnlichen Fassung auf .

