Deutsche Bahn: Wie der Konzern das Nachtzug-Geschäft verschläft

Die Nachtzüge sind auf dem Abstellgleis der Deutschen Bahn. Aus dem Nischengeschäft zog sich sich 2016 zurück und überlässt es seither Partnern. Wer in Europa im Nachtzug unterwegs sein will, kann einen Platz im Liege- oder Schlafwagen bei der Bahn buchen, aber: nur in fremden Betten.

Der Reisemarkt verändert sich. Im Zuge des Klimawandels fahren Menschen auf die Bahn ab, auch nachts. Bedient wird nicht lediglich eine Nostalgie. Das Angebot von Privatunternehmen steigt. Ein hoffnungsloser Verlustbringer scheint das Geschäft mit den Nachtzügen nicht zu sein.

Bahn schläft: Österreicher betreiben das Nischengeschäft

Die Bahn hat den Miniboom nicht verschlafen. Schließlich bietet sie auf ihrer Homepage eine Reihe von Fahrten an: mit ungarischen (nach Budapest) und kroatischen Nachtzügen (nach Zagreb), vor allem aber mit dem österreichischen "Nightjet" nach Innsbruck, Lienz, Basel, Zürich, Verona, Mailand. Bologna, Florenz, Rom, Udine, Treviso oder Venedig.

Verkehrsexperte Philipp Kosok von der Agora Verkehrswende meint, "für die Fahrgäste ist nicht entscheidend, welches Bahnunternehmen die Verkehre anbietet." Es könne Sinn machen, erklärte er unserer Redaktion, dass sich eine Deutsche Bahn auf andere Segmente konzentriere, "sie sind gut unterwegs bei den schnellen ICE-Verbindungen."

Nachtzüge: Es geht auch um das Erlebnis

Derweil haben sich die Österreichischen Bundesbahnen die Weichen neu gestellt. Sie etablieren sich der Nachtzuganbieter in Mitteleuropa. Dabei ist das Geschäft kostenintensiv: spezielle Fahrzeuge, eigene Wartungsanlagen. Nicht jede neue Verbindung dürfte profitabel sein. Teurer als das Flugzeug ist es oft auch. Und trotzdem sind die Österreicher in die Gewinnzone gefahren.

Wer am heutigen Freitag um 21.28 Uhr in Berlin in den Nachzug nach Venedig steigt, zahlt für die einfache Fahrt zweiter Klasse mit der Bahncard 25 noch 249,55 Euro. Mit Eurowings fliegt er für 125,89 Euro und ist trotz eines Stopps nach viereinhalb Stunden am Ziel. Mit der Bahn ist die Ankunft im Bahnhof Santa Lucia für Samstag 14.12 Uhr vorgesehen..

Neue Strecken auch von privaten Konkurrenten

Man muss Zeit (oder Angst vor dem Fliegen?) haben oder sich ganz bewusst für die Bahn entscheiden, sei es aus ökologischen Gründen, sei es für die besondere Erfahrung. Schnell ankommen ist nicht alles. Der Weg ist das Ziel, die Stecke mitunter ein Erlebnis, beispielsweise der Alpen-Sylt-Nachtexpress, der von den Bergen ans Meer führt, oder der Berlin-Night-Express – via Hamburg und Kopenhagen – nach Schweden.

Auch die Schweizerischen Bundesbahnen oder Frankreichs SNCF haben das Potenzial erkannt und bieten neue Nachtstrecken an, Wien-München-Paris, Zürich-Köln-Amsterdam. GreenCityTrip, ein Start-Up aus den Niederlanden, ging Ende Mai mit einem Nachtzug mit 16 Waggons in Deutschland an den Start. "Es läuft bisher richtig gut an", erzählte Maarten Bastian, CEO und Mitbegründer von GreenCityTrip der tagesschau.de. Die Plätze seien "in etwa zu 95 bis 96 Prozent gefüllt". Per Schlafwaggon geht es von Dortmund nach Prag oder von Bad Bentheim nach Göteborg.

Nostalgiker kommen auf ihre Kosten

Daneben gab es schon immer Strecken für Nostalgiker: Der Santa-Claus-Express, ein Trip quer durch Finnland. Oder: Der Instanbul-Sofia-Express, der die letzte Etappe des Orientexpresses zurücklegt. Nostalgiker kamen stets auf ihre Kosten. Boomt der Nachtzug auch bei den gängigen Strecken oder wird der Boom nur beschworen? In den Statistiken, erläutert Experte Kosok, werden die Fahrgastzahlen nicht extra ausgewiesen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

