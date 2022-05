9-Euro-Ticket kaufen: Wo gibt es die günstige Fahrkarte?

Mit dem 9-Euro-Ticket kann man zwischen Juni und August in ganz Deutschland mit dem Nahverkehr fahren. Was das Angebot bringt und was beachtet werden sollte, zeigt das Video.

Das 9-Euro-Ticket soll in den Monaten Juni, Juli und August den öffenlichen Nah- und Regionalverkehr besonders billig machen. Neun Euro kostet der Fahrschein, der bundesweit gilt. Das Ticket ist Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung, um die steigenden Energiekosten abzufedern.

Wo kann das 9-Euro-Ticket gekauft werden?

Die Verkehrsunternehmen und die Länder wollen das 9-Euro-Ticket so unkompliziert wie möglich zur Verfügung stellen. Deswegen soll die Fahrkarten sowohl bei den regionalen Verkehrsverbünden als auch bei der Deutschen Bahn verkauft werden.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kundinnen und Kunden sollen das Ticket dann ganz normal an Automaten, Ticketschaltern oder auch online und in den jeweiligen Apps kaufen können. Auch eine gemeinsame Internet-Verkaufsplattform ist geplant.

9-Euro-Ticket: Ab wann gibt es die günstige Fahrkarte?

Damit das 9-Euro-Ticket allerdings verkauft werden kann, muss der Bundesrat dem Finanzierungsgesetz noch zustimmen. Sobald das geschehen ist, soll es jedoch schnell gehen. Sowohl die Deutsche Bahn als auch viele Verkehrverbünde haben den Verkaufsstart für Montag, 23. Mai, angekündigt.

Nicht alle Verkehrsunternehmen wollten allerdings den Beschluss des Bundesrats abwarten – in mehreren Städten wie etwa Stuttgart, Freiburg oder Wuppertal wurden bereits einige Tausend Tickets verkauft. Auch in anderen Regionen in Deutschland gab es das Ticket schon frühzeitig: Unter anderem in Hamburg startete der Verkauf der Fahrkarten bereits vor der Zustimmung des Bundestags. Die Berliner Verkehrsbetriebe kündigten ihrerseits an, dass das Ticket ab 21. Mai zur Verfügung stehen solle. (csr)

Lesen Sie auch: 9-Euro-Ticket – So finden Sie mögliche Routen im DB Navigator

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de