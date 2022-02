Corona-Impfstoff Novavax- Erste Dosen sollen Montag ausgeliefert werden

Der proteinbasierte Corona-Impfstoff Novavax soll ab Montag in Deutschland ausgeliefert werden. Er soll vor allem für die Pflichtimpfungen in Pflege- oder Altenheimen eingesetzt werden, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin sagte.