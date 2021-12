Totimpfstoff Valneva: Wichtige Infos zu Wirksamkeit und Nebenwirkungen

Aktuell sind in Deutschland vier Impfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen: Der Wirkstoff von Valneva unterscheidet sich allerdings sehr von Biontech, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson. Bei dem Impfstoff "VLA2001" des österreich-französischen Herstellers handelt es sich um einen Totimpfstoff.

Totimpfstoff: Wie funktioniert das Corona-Vakzin von Valneva?

Totimpfstoffe basieren auf einer klassischen Technologie. Hierbei besteht ein Wirkstoff aus abgetöteten Krankheitserregern oder deren Bestandteilen, sodass sie sich nicht mehr vermehren und keine Infektionen auslösen können. Das Immunsystem löst dennoch eine Immunreaktion aus. Diese fällt allerdings schwächer als bei anderen Vakzinen aus, was weniger Impfreaktionen und Nebenwirkungen bedeutet.

Auch beim Tetanus- und Grippe-Impfstoff handelt es sich um Totimpfstoffe. Daher schenken Impfskeptiker der länger erprobten Impfstoffvariante eines Corona-Vakzins schon vor dessen EU-Zulassung deutlich mehr Vertrauen als mRNA- und Vektorimpfstoffen, obwohl diese natürlich mittlerweile auch Milliardenfach erprobt sind.

Novavax: So unterscheidet sich Valneva

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellte bereits klar, dass es sich bei Novavax entgegen aller Erwartungen um keinen Totimpfstoff handelt. Der Wirkstoff von Novavax enthält nur ein Eiweiß des Virus, das Spike-Protein. Somit richtet sich auch die Immunantwort der Geimpften nur gegen das Eiweiß.

Bei Ganzkörperimpfstoffen wie Valneva löst eine Impfung eine breitere Immunantwort aus, da sich diese nicht nur gegen eine einzige Viruskomponente, sondern gegen viele auf einmal richtet.

Valneva: Hohe Immunantwort durch Wirkverstärker

Beim Valneva-Impfstoff setzen die Hersteller außerdem auf Wirkverstärker. Diese sollen dafür sorgen, dass die Immunantwort des Körpers stärker ausfällt. Bei den Wirkverstärkern handelt es sich um Aluminiumhydroxid und CpG 1018. Aluminiumhydroxid ist bekannter Bestandteil von einigen Impfstoffen. CpG 1018 bindet an einen Rezeptor (TLR9), der wiederum Immunzellen stimuliert.

Die bisher einzigen klinischen Erfahrungen mit CpG 1018 gehen aus Studien hervor, in denen ein neuer Impfstoff gegen Hepatitis B getestet wurde. Neben Valneva handelt es sich dabei um den einzig weiteren Impfstoff, der mit diesem Wirkverstärker arbeitet. Das Hepatitis-Mittel ist allerdings noch nicht auf dem Markt.

Valenva: Wie wirksam ist der Impfstoff?

Die Firma selbst berichtete in einer Pressemitteilung über die COV-Compare-Studie ihres Wirkstoffs. In der Phase-3-Studie in Großbritannien haben bis Anfang Dezember 4679 über 18-Jährige teilgenommen. Dabei wurden Teilnehmer über 30 entweder zweimal mit dem Astrazeneca-Impfstoff oder zweimal mit dem Valneva-Impfstoff geimpft.

Obwohl die Studie noch weiter läuft, gab das Unternehmen schon erste Ergebnisse bekannt, die allerdings noch wissenschaftlich geprüft werden müssen: Im Vergleich zu Astrazeneca schnitt der Valneva-Impfstoff deutlich besser ab. Zwei Wochen nach Verabreichung der zweiten Impfdosis hätten die Valneva-Probanden im Schnitt signifikant mehr neutralisierende Antikörper im Blut.

"Eine weitere zentrale Frage ist aber, ob die Menschen auch genauso gut wie durch die bisherigen Covid-19-Impfstoffe vor der Erkrankung geschützt sind. Der Valneva-Impfstoff wurde mit dem Astrazeneca-Impfstoff verglichen. Die schutzvermittelnde Wirkung von dem Vektorimpfstoff Astrazeneca ist sicherlich niedriger als die von den mRNA-Impfstoffen", sagt Professor Christian Bogdan, Mitglied der Ständigen Impfkommission (STIKO) und Direktor des Mikrobiologischen Instituts am Universitätsklinikum Erlangen, im Gespräch mit "Apotheken-Umschau".

Anhand der Studienergebnisse sei lediglich bewiesen, dass Valneva wirksamer als Astrazeneca ist. Um den tatsächlichen Schutz von Valneva einordnen zu können, müsste der Impfstoff entsprechend einem mRNA-Vakzin gegenübergestellt werden.

Impfreaktionen und Nebenwirkungen bei Valneva-Impfung

Auch zum Thema Impfreaktionen gab Valneva bereits erste Auffälligkeiten preis. So sei die Verträglichkeit des Totimpfstoffs besser gewesen als die von Astrazeneca. Bei Valneva gäbe es weniger Reaktionen an der Einstichstelle und auch weniger Reaktionen im Körper als bei einer Astrazeneca-Impfung. Darunter falle zum Beispiel Müdigkeit.

Insgesamt habe die Impfung bei 95 Prozent der Probanden eine Immunantwort hervorgerufen. Schwere Krankheitsverläufe und schwere Nebenwirkungen seien ausgeblieben.

Laut STIKO-Mitglied Bogdan könnten seltene Nebenwirkungen mit dieser Studie allerdings nicht ausgeschlossen werden: "Ungefähr 2000 Menschen haben in der Studie den Valneva-Impfstoff bekommen. Ich kann auf dieser Basis keine verlässliche Aussage zu Nebenwirkungen machen, die seltener vorkommen als 1 in 100. Das ist statistisch nicht möglich."

Omikron: Schwächerer Impfschutz bei Valneva erwartet

Experten stehen dem Impfschutz von Valneva gegenüber der Omikron-Variante des Coronavirus skeptisch gegenüber. Da die Mutante die Antikörperantwort des Immunsystems wohl gut umgehen kann, vermuten Wissenschaftler, dass die Wirksamkeit von Tot-und Proteinimpfstoffen gegenüber Omikron stärker nachlassen könnte als die von Vektor- und mRNA-Impfstoffen.

So auch Impfstoffexperte Florian Krammer vom Mount Sinai Hospital in New York: "Ich würde annehmen, dass die Wirksamkeit der Immunantwort durch die Impfung bei ihnen am stärksten abnimmt", so der Experten auf Anfrage des Science Media Center Deutschland.

Zulassung: Wann darf Valneva verimpft werden?

Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) behält seit Anfang Dezember fortlaufend die neuesten Studienerkenntnisse in Form eines Rolling-Review-Verfahrens im Auge. Die Phase-3-Studie läuft allerdings noch bis ins nächste Jahr weiter. Die Zulassung kann erst erfolgen, wenn alle Studienergebnisse vorliegen und bewertet worden sind.

Schon vor der Markteinführung des Vakzins hat die EU einen Vorab-Kaufvertrag abgeschlossen. So sollen 2022 fast 27 Millionen Dosen gekauft werden können. Dabei soll der Impfstoff auch an neue Varianten angepasst werden können. Die Mitgliedstaaten sollen bis 2023 bis zu 33 Millionen weitere Impfstoffdosen nachbestellen können. (day)

