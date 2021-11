Corona: Wo gilt 2G? Diese Bundesländer verschärfen die Regeln

Berlin Die meisten Bundesländer verschärfen die Corona-Regeln wieder. Was ist wo erlaubt und für wen? Was ist dagegen verboten? Ein Überblick.

Die Corona-Zahlen steigen dramatisch. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist so hoch wie noch nie zuvor seit Pandemiebeginn. Bei der Bekämpfung des Coronavirus gehen die Bundesländer weiterhin sehr unterschiedliche Wege – etwa bei der Anwendung der 2G-Regel, beim Testen oder den Regeln in Schulen. Ein Überblick über alle Bundesländer.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde am 16. September ein Dreistufen-System zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie eingeführt. Dieses orientiert sich an der Auslastung der Krankenhäuser mit Corona-Patienten. Die niedrigste Stufe mit wenigen Einschränkungen wird als Basisstufe bezeichnet. Ihr folgt die Warnstufe mit weitergehenden Beschränkungen, die in der dritten Stufe, der Alarmstufe, nochmals verschärft werden.

Seit Mittwoch, 17. November gilt offiziell die Alarmstufe. Diese wird in Baden-Württemberg ausgesprochen, wenn 390 an Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen liegen oder die sieben Tage Hospitalisierungsinizdenz den Wert von zwölf überschreitet. Nun gelten folgende Maßnahmen:

Kontaktbeschränkungen und Testregeln: In der Alarmstufe darf sich nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Geimpfte und genesene Personen werden dabei aber nicht mitgezählt.

In der Alarmstufe darf sich nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Geimpfte und genesene Personen werden dabei aber nicht mitgezählt. Freizeit: Bei Veranstaltungen wie Konzerten, Theateraufführungen, in Museen, Ausstellungen, in Clubs und Diskotheken sowie auf Kongressen gilt das 2G-Modell. Mit Ausnahme von Landesbibliotheken und Archiven gilt auch bei Kultureinrichtungen wie Museen oder Galerien die 2G-Regel. Wo nicht 2G gilt, bleibt es bei 3G mit PCR-Test-Pflicht. Beim Friseur oder im Nagelstudio gilt in der Alarmstufe 3G mit PCR-Test-Pflicht.

Bei Veranstaltungen wie Konzerten, Theateraufführungen, in Museen, Ausstellungen, in Clubs und Diskotheken sowie auf Kongressen gilt das 2G-Modell. Mit Ausnahme von Landesbibliotheken und Archiven gilt auch bei Kultureinrichtungen wie Museen oder Galerien die 2G-Regel. Wo nicht 2G gilt, bleibt es bei 3G mit PCR-Test-Pflicht. Beim Friseur oder im Nagelstudio gilt in der Alarmstufe 3G mit PCR-Test-Pflicht. Gastronomie: Beim Kneipen- und Restaurantbesuch oder dem Aufenthalt in Spielhallen und Imbissen gilt im Innenbereich ebenfalls die 2G-Regelung. Im Freien bleibt es bei 3G mit PCR-Test.

Beim Kneipen- und Restaurantbesuch oder dem Aufenthalt in Spielhallen und Imbissen gilt im Innenbereich ebenfalls die 2G-Regelung. Im Freien bleibt es bei 3G mit PCR-Test. Schulen und Kitas: Die erst im Oktober abgeschaffte Maskenpflicht soll bei einem erhöhten Corona-Risiko wieder höchstwahrscheinlich eingeführt werden.

Die erst im Oktober abgeschaffte Maskenpflicht soll bei einem erhöhten Corona-Risiko wieder höchstwahrscheinlich eingeführt werden. Weihnachtsmärkte: Auf Weihnachtsmärkten gilt die 2G-Regelung für Verkaufsstände, die Lebensmittel zum sofortigen Verzehr vor Ort anbieten. Für den reinen Warenverkauf gibt es aber keine Einschränkungen. Das heißt, auch ungeimpfte Personen können auf dem Weihnachtsmarkt einkaufen.

Bayern

In Bayern gibt es seit 6. November eine sogenannte Krankenhaus-Ampel. Die Ampel springt auf Gelb, wenn bayernweit in sieben Tagen über 1200 neu aufgenommene Covid-Patienten in Krankenhäusern oder über 450 Covid-Patienten auf Intensivstationen verzeichnet werden. Aktuell steht die Ampel allerdings auf Rot, bayernweit liegen über 600 Covid-Patienten auf Intensivstationen.

Angesichts der Lage hat das bayerische Kabinett schärfere Regeln beschlossen, die seit 16. November gelten. Bei Ampelstufe Rot gilt:

Kontaktbeschränkungen und Testregeln: Bei Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten gilt die 3G-Regel, wenn die Angestellten Kontakte zu anderen Personen haben.

Bei Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten gilt die 3G-Regel, wenn die Angestellten Kontakte zu anderen Personen haben. Freizeit: Für Veranstaltungen im Innenbereich, Sport- und Kulturangebote gilt in Bayern ab sofort die 2G-Regel. Körpernahe Dienstleistungen – beispielsweise der Besuch beim Friseur – sind innerhalb des "3G plus"-Rahmens wahrnehmbar.

Für Veranstaltungen im Innenbereich, Sport- und Kulturangebote gilt in Bayern ab sofort die 2G-Regel. Körpernahe Dienstleistungen – beispielsweise der Besuch beim Friseur – sind innerhalb des "3G plus"-Rahmens wahrnehmbar. Gastronomie: In Restaurants, Cafés und Hotels gilt landesweit 2G.

In Restaurants, Cafés und Hotels gilt landesweit 2G. Schulen und Kitas: Die Maskenpflicht an Bayerns Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. In Bayerns Schulen gilt seit Montag wieder eine Maskenpflicht auch im Unterricht, diese war in den Grundschulen zunächst auf eine Woche befristet, in weiterführenden Schulen auf zwei Wochen. In Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen gilt zudem die 3G-Regel.

Die Maskenpflicht an Bayerns Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. In Bayerns Schulen gilt seit Montag wieder eine Maskenpflicht auch im Unterricht, diese war in den Grundschulen zunächst auf eine Woche befristet, in weiterführenden Schulen auf zwei Wochen. In Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen gilt zudem die 3G-Regel. Weihnachtsmärkte: In Landkreisen mit besonders hohen Inzidenzen wurden die meisten Weihnachtsmärkte abgesagt. In anderen Ortschaften setzen Kommunen auf Sicherheitskonzepte wie 2G.

Berlin

Seit Montag, 15. November gilt in der Hauptstadt die 2G-Regel. Entsprechend haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu beispielsweise Restaurants, Kinos, Theatern, Museen oder Galerien. Das betrifft auch Freizeiteinrichtungen wie Saunen und Thermen sowie Vergnügungsstätten wie Spielhallen sowie geschlossene Räume in Freizeitparks oder im Berliner Zoo genau wie im Tierpark. Ausgenommen von der neuen Regelung sind Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Für sie reicht weiterhin ein nachgewiesener negativer Corona-Test.

Derzeit gelten in Berlin folgende Corona-Regeln:

Kontaktbeschränkungen: Die Beschränkungen für private Kontakte in geschlossenen Räumen sowie im Freien sind aufgehoben worden.

Die Beschränkungen für private Kontakte in geschlossenen Räumen sowie im Freien sind aufgehoben worden. Freizeit: Kinos, Theater, Opern- und Konzerthäuser etc. dürfen ihre Innenräume für Besucher öffnen, allerdings nur für Geimpfte und Genesene. Während auch Friseure nur von Geimpften und Genesenen besucht werden dürfen, gibt es für medizinisch notwendige körpernahe Dienstleistungen, wie der Fußpflege, Ausnahmen. Unter 18-Jährige sind von der 2G-Regelung ausgenommen. Im 2G-Modell entfällt die Pflicht zum Tragen einer Maske.

Kinos, Theater, Opern- und Konzerthäuser etc. dürfen ihre Innenräume für Besucher öffnen, allerdings nur für Geimpfte und Genesene. Während auch Friseure nur von Geimpften und Genesenen besucht werden dürfen, gibt es für medizinisch notwendige körpernahe Dienstleistungen, wie der Fußpflege, Ausnahmen. Unter 18-Jährige sind von der 2G-Regelung ausgenommen. Im 2G-Modell entfällt die Pflicht zum Tragen einer Maske. Gastronomie: Restaurants, Bars und Cafés dürfen unter Einhaltung strenger Hygienevorgaben öffnen. Personengrenzen gibt es nicht. Innenräume dürfen nur noch von Geimpften und Genesenen besucht werden. In der Tourismusbranche gilt 3G - Hotels dürfen entsprechend auch Getestete beherbergen.

Restaurants, Bars und Cafés dürfen unter Einhaltung strenger Hygienevorgaben öffnen. Personengrenzen gibt es nicht. Innenräume dürfen nur noch von Geimpften und Genesenen besucht werden. In der Tourismusbranche gilt 3G - Hotels dürfen entsprechend auch Getestete beherbergen. Schulen und Kitas: In allen Klassenstufen besteht in Innenräumen eine Maskenpflicht. Auf dem Schulgelände darf die Maske im Freien abgelegt werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Kinder, die Husten oder Schnupfen haben (auch ohne Fieber), werden in Berliner Kitas nicht betreut.

In allen Klassenstufen besteht in Innenräumen eine Maskenpflicht. Auf dem Schulgelände darf die Maske im Freien abgelegt werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Kinder, die Husten oder Schnupfen haben (auch ohne Fieber), werden in Berliner Kitas nicht betreut. Weihnachtsmärkte: Grundsätzlich gibt es für die Weihnachtsmärkte in der Hauptstadt keine 3G-Vorgabe. Auf Weihnachtsmärkten besteht aber grundsätzlich eine Maskenpflicht – sie entfällt nur, wenn sich die Betreiber für den optionalen Einsatz der 2G-Regel entscheiden.

Brandenburg

Das öffentliche Leben in Brandenburg bleibt weiterhin eingeschränkt. Seit 15. November gilt eine strengere Verordnung: Das Kabinett verständigte sich auf eine 2G-Regelung, welche Ungeimpfte Personen den Eintritt in viele öffentliche Bereiche verbietet. In einigen Kulturbereichen kann 2G auch nur als Option gewählt werden – in anderen Bereichen, wie dem öffentlichen Personenverkehr, ist 2G als Optionsmodell dagegen ausgeschlossen.

Kontaktbeschränkungen: Es gibt keine Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum. Die Abstands- und allgemeinen Hygieneregeln müssen aber weiterhin eingehalten werden. Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. In geschlossenen Räumen dürfen sich bis zu zwei Haushalte oder insgesamt bis zu zehn Personen treffen. Kinder bis 14 Jahren, Geimpfte und Genesene zählen nicht mit.

Es gibt keine Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum. Die Abstands- und allgemeinen Hygieneregeln müssen aber weiterhin eingehalten werden. Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern. In geschlossenen Räumen dürfen sich bis zu zwei Haushalte oder insgesamt bis zu zehn Personen treffen. Kinder bis 14 Jahren, Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Freizeit: In Kulturbereichen gilt flächendeckend 2G. Dazu zählen Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos und Spielbanken sowie Freizeitbäder, Saunen, Thermen und Wellnesszentren. Auch der Zutritt zu Diskotheken, Clubs, Festivals und Kontaktsport in geschlossenen Räumen ist volljährigen Ungeimpften untersagt.

In Kulturbereichen gilt flächendeckend 2G. Dazu zählen Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos und Spielbanken sowie Freizeitbäder, Saunen, Thermen und Wellnesszentren. Auch der Zutritt zu Diskotheken, Clubs, Festivals und Kontaktsport in geschlossenen Räumen ist volljährigen Ungeimpften untersagt. Gastronomie: In Gastronomiebetrieben gilt 2G. Auch in der Tourismusbranche werden Ungeimpfte ausgeschlossen, dazu zählen Stadtrundfahrten, Reisebusreisen als auch Beherbergungsbetriebe.

In Gastronomiebetrieben gilt 2G. Auch in der Tourismusbranche werden Ungeimpfte ausgeschlossen, dazu zählen Stadtrundfahrten, Reisebusreisen als auch Beherbergungsbetriebe. Schulen und Kitas: In diesem Bereich bleibt das 2G-Optionsmodell ausgeschlossen, es gilt 3G.

Bremen

In Bremen und Bremerhaven gilt ein Stufenmodell von Warnstufe 0 bis 3 – es richtet sich nach der Hospitalisierungs-Inzidenz. Bei Warnstufe 0 müssen die Menschen im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr medizinische Masken tragen, auch bei Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern. Ab Warnstufe 1 gilt die 3G-Regel in Innenräumen "zahlreicher Einrichtungen". Ab Warnstufe 2 können Veranstalter sich auch für ein 2G-Modell entscheiden.

Seit Ende Oktober gilt in Bremen die Warnstufe 0. Entsprechend greift nicht einmal eine 3G-Regelung. Ungeimpfte werden in allen Bereichen bedient.

Hamburg

In Hamburg wurde das optionale 2G-Modell für sogenannte Publikumseinrichtungen bereits im August eingeführt. Seither haben schon viele Restaurants, Bars, Kinos, Friseure und weitere Einrichtungen davon Gebrauch gemacht.

Im Falle deutlich steigender Corona-Fallzahlen in den Krankenhäusern will Hamburgs rot-grüner Senat die 2G-Regeln auf weitere Bereiche ausweiten. "Der Senat ist entschlossen, die 2G-Regel auszuweiten", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer. Das 3G-Modell werde dann entsprechend noch weiter zurückgefahren. Beim 2G-Modell haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Einrichtungen, beim 3G-Modell dürfen auch Ungeimpfte hinein – sofern sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Wann eine Verschärfung in Kraft trete, hänge von der Lage in den Kliniken ab. "Die Abhängigkeit besteht darin, dass wir uns die Hospitalisierungsinzidenz anschauen."

Hessen

Hessen verschärft die Corona-Regeln für Menschen ohne Impfschutz und für Beschäftigte, die am Arbeitsplatz Kontakt zu externen Kunden haben. Auch in den hessischen Schulen soll deutlich mehr getestet werden, kündigten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) in Wiesbaden als Konsequenz aus den steigenden Corona-Zahlen an. Diese neuen Regeln gelten seit Donnerstag, 11. November.

Kontaktbeschränkungen und Testregeln: Allgemeine Regeln gibt es hier nicht. Doch wer nicht geimpft ist, muss sich in Zukunft öfter testen lassen. Arbeitgeber müssen das Personal in den Einrichtungen täglich testen - ein Schnelltest reicht dafür. Als Faustregel sind Betriebe betroffen, in denen Beschäftigte Kontakt zu externen Kunden haben.

Allgemeine Regeln gibt es hier nicht. Doch wer nicht geimpft ist, muss sich in Zukunft öfter testen lassen. Arbeitgeber müssen das Personal in den Einrichtungen täglich testen - ein Schnelltest reicht dafür. Als Faustregel sind Betriebe betroffen, in denen Beschäftigte Kontakt zu externen Kunden haben. Freizeit: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss in Hessen zur Teilnahme an 3G-Veranstaltungen oder beim Betreten von vielen 3G-Einrichtungen in Zukunft einen aktuellen PCR-Test vorlegen. Ein Antigen-Schnelltest reiche dazu nicht mehr aus. Konkret betrifft das die Innenbereiche bei Veranstaltungen, Messen und im Kulturbetrieb, in Freizeiteinrichtungen, Sportstätten, Kulturstätten, Gaststätten, Spielbanken und Spielhallen sowie Prostitutionsstätten. Diese können sich aber auch für eine 2G-Regelung entscheiden, dann hätten nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt. Es gibt Ausnahmeregelungen für Menschen und Kinder, die sich nicht impfen lassen können.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss in Hessen zur Teilnahme an 3G-Veranstaltungen oder beim Betreten von vielen 3G-Einrichtungen in Zukunft einen aktuellen PCR-Test vorlegen. Ein Antigen-Schnelltest reiche dazu nicht mehr aus. Konkret betrifft das die Innenbereiche bei Veranstaltungen, Messen und im Kulturbetrieb, in Freizeiteinrichtungen, Sportstätten, Kulturstätten, Gaststätten, Spielbanken und Spielhallen sowie Prostitutionsstätten. Diese können sich aber auch für eine 2G-Regelung entscheiden, dann hätten nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt. Es gibt Ausnahmeregelungen für Menschen und Kinder, die sich nicht impfen lassen können. Gastronomie: Drinnen gilt die 3G-Pflicht für Personal und Gäste, außerdem muss bis zum Platz eine Maske getragen werden. Bei der Anreise muss für touristische Übernachtungen weiterhin ein aktueller negativer Corona-Test vorgelegt werden. Bleiben Gäste länger als sieben Tage, müssen sie zweimal pro Woche einen Negativtest nachweisen.

Drinnen gilt die 3G-Pflicht für Personal und Gäste, außerdem muss bis zum Platz eine Maske getragen werden. Bei der Anreise muss für touristische Übernachtungen weiterhin ein aktueller negativer Corona-Test vorgelegt werden. Bleiben Gäste länger als sieben Tage, müssen sie zweimal pro Woche einen Negativtest nachweisen. Schulen und Kitas: Alle nicht geimpften Schülerinnen und Schüler müssen für die Teilnahme am Präsenzunterricht drei- statt wie bisher zweimal pro Woche einen negativen Testnachweis vorlegen. Die Tests stehen weiterhin kostenfrei in der Schule zur Verfügung und werden im Testheft der Kinder vermerkt.

Alle nicht geimpften Schülerinnen und Schüler müssen für die Teilnahme am Präsenzunterricht drei- statt wie bisher zweimal pro Woche einen negativen Testnachweis vorlegen. Die Tests stehen weiterhin kostenfrei in der Schule zur Verfügung und werden im Testheft der Kinder vermerkt. Weihnachtsmärkte: In Hessen machen die einzelnen Kommunen Auflagen für die Stände, angefangen von Abstandsgeboten bis zur 2G-Regel. Offenbar sollen hier unterschiedliche Regeln gelten.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern gelten seit Anfang November strengere Schutzmaßnahmen. Die geänderte Corona-Verordnung des Landes, die bis zum 3. Dezember gilt, wird laut Schwesig auch unabhängig von geplanten Änderungen auf Bundesebene gültig bleiben.

Auf der risikogewichteten Stufenkarte des Bundeslandes wird die Lage in allen acht Landkreisen und kreisfreien Städten ermittelt. Für Städte und Landkreise, die auf der landeseigenen Corona-Warnampel die dritte von vier Warnstufen erreichen, gilt die 2G-Regel. Unter 12-Jährige sind von der Regelung ausgenommen. In einigen Bereichen gilt lediglich ein 2G-Optionsmodell.

Testregeln: In den Pflegeheimen im Nordosten greift nun eine strenge 3G-Regelung. Ausnahmslos alle Besucher über sechs Jahren müssen einen negativen Test vorlegen oder beim Betreten des Heims vornehmen – selbst wenn sie geimpft oder genesen sind. Ungeimpfte Mitarbeiter in den Heimen müssen sich täglich testen lassen, geimpfte zweimal pro Woche.

In den Pflegeheimen im Nordosten greift nun eine strenge 3G-Regelung. Ausnahmslos alle Besucher über sechs Jahren müssen einen negativen Test vorlegen oder beim Betreten des Heims vornehmen – selbst wenn sie geimpft oder genesen sind. Ungeimpfte Mitarbeiter in den Heimen müssen sich täglich testen lassen, geimpfte zweimal pro Woche. Freizeit und Gastronomie: In Kneipen, Restaurants und bei Veranstaltungen gilt schon länger ein 2G-Optionsmodell. Wenn nur Geimpfte und Genese Zugang haben, dürfen viele Schutzmaßnahmen entfallen, in Kinos gilt hingegen in jedem Fall die 3G-Regel. Für den Einzelhandel, Arztpraxen und körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, aber auch in Theatern und Galerien gilt die Pflicht zu einem Hygienekonzept mit Maskenpflicht und Abstandsgebot. Während in Innenräumen durchgehend die 3G-Regel greifen soll, können Masken- und Testpflicht in Außenbereichen entfallen.

In Kneipen, Restaurants und bei Veranstaltungen gilt schon länger ein 2G-Optionsmodell. Wenn nur Geimpfte und Genese Zugang haben, dürfen viele Schutzmaßnahmen entfallen, in Kinos gilt hingegen in jedem Fall die 3G-Regel. Für den Einzelhandel, Arztpraxen und körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, aber auch in Theatern und Galerien gilt die Pflicht zu einem Hygienekonzept mit Maskenpflicht und Abstandsgebot. Während in Innenräumen durchgehend die 3G-Regel greifen soll, können Masken- und Testpflicht in Außenbereichen entfallen. Weihnachtsmärkte: Die Betreiber müssen Hygienekonzepte vorlegen, die zuständigen Gesundheitsämter könnten dann unter Umständen Masken- oder Testpflicht auch in Außenbereichen anordnen, heißt es von der Landesregierung.

Niedersachsen

Niedersachsen hat am 9. November die Corona-Maßnahmen verschärft. In dem norddeutschen Bundesland gelten folgende Regeln:

Testregeln: Ungeimpfte Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen müssen sich jeden Tag auf das Coronavirus testen lassen, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Hannover mitteilte. Zuvor war dies dreimal wöchentlich vorgeschrieben.

Ungeimpfte Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen müssen sich jeden Tag auf das Coronavirus testen lassen, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Hannover mitteilte. Zuvor war dies dreimal wöchentlich vorgeschrieben. Freizeit und Gastronomie: Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit 1000 bis 5000 Menschen wird bereits ab einer geringeren Corona-Warnstufe auf das 2G-Modell umgestellt. Dass die Innengastronomie nur noch für Geimpfte oder Genesene öffnet, wird ab einer bestimmten Corona-Warnstufe verpflichtend, diese Stufe ist aber landesweit noch nicht erreicht.

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit 1000 bis 5000 Menschen wird bereits ab einer geringeren Corona-Warnstufe auf das 2G-Modell umgestellt. Dass die Innengastronomie nur noch für Geimpfte oder Genesene öffnet, wird ab einer bestimmten Corona-Warnstufe verpflichtend, diese Stufe ist aber landesweit noch nicht erreicht. Schulen und Kitas: Bei der Maskenpflicht im Unterricht ändert sich der Verordnung zufolge nichts - Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen eins und zwei müssen keine Maske tragen, die anderen hingegen schon.

Bei der Maskenpflicht im Unterricht ändert sich der Verordnung zufolge nichts - Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen eins und zwei müssen keine Maske tragen, die anderen hingegen schon. Weihnachtsmärkte: Viele niedersächsische Städte wollen in diesem Jahr in ihren Innenstädten wieder Weihnachtsmärkte veranstalten. Mancherorts beginnen die Märkte sogar früher als in Vorjahren. Doch Besucher müssen überall Corona-Auflagen beachten, in einigen Städten soll die 3G-Regel greifen, teilweise ist auch das Tragen eines Einlassarmbändchens Pflicht.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen gilt die Maskenpflicht in Innenräumen mit Publikumsverkehr sowie im öffentlichen Nahverkehr. Außerdem wird die 3G-Regel angewendet.

Kontaktbeschränkungen und Testregeln: Als getestet gilt man in Nordrhein-Westfalen ab sofort nur noch, wenn der Corona-Schnelltest oder PCR-Test höchstens 24 Stunden alt ist. Zuvor lag die Grenze bei 48 Stunden. Einen entsprechend frischen Test muss man als Nicht-Geimpfte oder Nicht-Genesener überall dort vorweisen, wo die 3G-Regel gilt.

Als getestet gilt man in Nordrhein-Westfalen ab sofort nur noch, wenn der Corona-Schnelltest oder PCR-Test höchstens 24 Stunden alt ist. Zuvor lag die Grenze bei 48 Stunden. Einen entsprechend frischen Test muss man als Nicht-Geimpfte oder Nicht-Genesener überall dort vorweisen, wo die 3G-Regel gilt. Freizeit und Gastronomie: In NRW gilt in Krankenhäusern, Museen oder in der Innengastronomie noch grundsätzlich die 3G-Regel. Für Diskotheken ist die 3G-Plus-Regel vorgeschrieben. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will im Freizeitbereich ab der kommenden Woche allerdings flächendeckend die 2G-Regel einführen.

In NRW gilt in Krankenhäusern, Museen oder in der Innengastronomie noch grundsätzlich die 3G-Regel. Für Diskotheken ist die 3G-Plus-Regel vorgeschrieben. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will im Freizeitbereich ab der kommenden Woche allerdings flächendeckend die 2G-Regel einführen. Schulen und Kitas: Schülerinnen und Schüler müssen seit dem 2. November im Unterricht keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Für den Schul-Außenbereich war die Maskenpflicht schon vor einiger Zeit abgeschafft worden. Gleichzeitig wurden die Quarantäne-Regeln erweitert. Tritt in einer Klasse oder einem Kurs ein Corona-Fall auf, wird die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern auf die nachweislich infizierte Person sowie jetzt auch auf die unmittelbare Sitznachbarin oder den unmittelbaren Sitznachbarn ausgedehnt. Vollständig geimpfte oder genesene Schüler ohne Symptome sind von der Quarantäne weiterhin ausgenommen.

Schülerinnen und Schüler müssen seit dem 2. November im Unterricht keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Für den Schul-Außenbereich war die Maskenpflicht schon vor einiger Zeit abgeschafft worden. Gleichzeitig wurden die Quarantäne-Regeln erweitert. Tritt in einer Klasse oder einem Kurs ein Corona-Fall auf, wird die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern auf die nachweislich infizierte Person sowie jetzt auch auf die unmittelbare Sitznachbarin oder den unmittelbaren Sitznachbarn ausgedehnt. Vollständig geimpfte oder genesene Schüler ohne Symptome sind von der Quarantäne weiterhin ausgenommen. Weihnachtsmärkte: Nächste Woche soll flächendeckend die 2G-Regel eingeführt werden. Damit werden etwa zu Weihnachtsmärkten und Fußballveranstaltungen nur noch geimpfte und genesene Menschen zugelassen, wie Wüst ankündigte.

Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz setzt auf die 2G-Plus-Regelung. Die Zahl der zugelassenen, ungeimpften Menschen ist beschränkt und wird weiter reduziert, wenn etwa die Sieben-Tage-Inzidenz oder die Krankenbelegung bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Der Corona-Warnstufen-Plan soll zudem überarbeitet und verschärft werden.

Kontaktbeschränkungen und Testregeln: Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum wurden generell aufgehoben. Die neue Verordnung sieht in Krankenhäusern, Altenheimen oder Pflegeeinrichtungen eine tägliche Testpflicht für ungeimpftes Personal vor. Die zulässige Personenzahl von getesteten, nicht-immunisierten Personen ist bei privaten Zusammenkünften, aber auch auf Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich abhängig von der geltenden Warnstufe. Generell gilt: Geimpfte und genesene Personen sowie Kinder bis einschließlich 11 Jahre werden nicht mitgezählt.

Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum wurden generell aufgehoben. Die neue Verordnung sieht in Krankenhäusern, Altenheimen oder Pflegeeinrichtungen eine tägliche Testpflicht für ungeimpftes Personal vor. Die zulässige Personenzahl von getesteten, nicht-immunisierten Personen ist bei privaten Zusammenkünften, aber auch auf Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich abhängig von der geltenden Warnstufe. Generell gilt: Geimpfte und genesene Personen sowie Kinder bis einschließlich 11 Jahre werden nicht mitgezählt. Freizeit und Gastronomie: In der Innengastronomie gilt keine Maskenpflicht und kein Abstandsgebot, wenn nicht mehr als 25 Ungeimpfte anwesend sind. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich, wie üblich, seit dem 23. August bei Aktivitäten in Innenräumen zuvor testen lassen.

In der Innengastronomie gilt keine Maskenpflicht und kein Abstandsgebot, wenn nicht mehr als 25 Ungeimpfte anwesend sind. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich, wie üblich, seit dem 23. August bei Aktivitäten in Innenräumen zuvor testen lassen. Schulen und Kitas: Trotz steigender Zahl an Neuinfektionen wird in den Schulen nun nur noch einmal pro Woche getestet. Je nach Corona-Lage an der Schule gelten unterschiedliche Regelungen zur Maskenpflicht. Erst wenn die dritte Warnstufe erreicht ist, muss nach aktueller Verordnung in jeder Klassenstufe und jeder Situation eine Maske getragen werden.

Trotz steigender Zahl an Neuinfektionen wird in den Schulen nun nur noch einmal pro Woche getestet. Je nach Corona-Lage an der Schule gelten unterschiedliche Regelungen zur Maskenpflicht. Erst wenn die dritte Warnstufe erreicht ist, muss nach aktueller Verordnung in jeder Klassenstufe und jeder Situation eine Maske getragen werden. Weihnachtsmärkte: Veranstaltungen im Freien – dazu zählen eben auch Märkte und Martinsumzüge – sollen noch weitgehend ohne Abstand, Masken und Zugangskontrollen möglich sein.

Saarland

Im Saarland gilt weitgehend die 3G-Regelung etwa für Innenbereiche von Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und Sportveranstaltungen. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat allerdings angekündigt, die Maßnahmen in Anbetracht der steigenden Corona-Zahlen zu verschärfen. Im Innenbereich solle künftig die 2G-Regel gelten. Für den Außenbereich wollte Hans "die 3G-Regel ins Auge fassen".

Sachsen

Als erstes Flächenland nutzt Sachsen gegen die rasant steigenden Corona-Zahlen umfassend 2G. Außerdem wird in diesem Bundesland eine Lockdown-ähnliche Maßnahme in Betracht gezogen. Diese Regeln gelten aktuell im Freistaat:

Kontaktbeschränkungen und Testregeln: Arbeitgeber sollen ihren Büro-Mitarbeitern die Möglichkeit anbieten, im Homeoffice zu arbeiten. Um Pflegeheime besser zu schützen, wird vom kompletten Personal inklusive externen Dienstleistern ein täglicher Testnachweis verlangt.

Arbeitgeber sollen ihren Büro-Mitarbeitern die Möglichkeit anbieten, im Homeoffice zu arbeiten. Um Pflegeheime besser zu schützen, wird vom kompletten Personal inklusive externen Dienstleistern ein täglicher Testnachweis verlangt. Freizeit und Gastronomie: Nur Geimpfte und Genesene dürfen nun in Restaurants, Kneipen oder Diskotheken, ein negativer Test nützt nichts. Darüber wird heftig gemurrt, unter anderem von Gastwirten. Mit der 2G-Regel wird Ungeimpften seit Montag der Zugang zu Innengastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen verwehrt. Ausnahmen gibt es für Kinder, Jugendliche und Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Sie brauchen aber einen Test. Die 2G-Regel gilt auch für Großveranstaltungen wie Fußball im Stadion, nicht aber für Einzelhandel und Gottesdienste.

Nur Geimpfte und Genesene dürfen nun in Restaurants, Kneipen oder Diskotheken, ein negativer Test nützt nichts. Darüber wird heftig gemurrt, unter anderem von Gastwirten. Mit der 2G-Regel wird Ungeimpften seit Montag der Zugang zu Innengastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen verwehrt. Ausnahmen gibt es für Kinder, Jugendliche und Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Sie brauchen aber einen Test. Die 2G-Regel gilt auch für Großveranstaltungen wie Fußball im Stadion, nicht aber für Einzelhandel und Gottesdienste. Schulen und Kitas: Schulen und Kindergärten bleiben ungeachtet der Bettenbelegung in den Krankenhäusern regulär geöffnet.

Schulen und Kindergärten bleiben ungeachtet der Bettenbelegung in den Krankenhäusern regulär geöffnet. Weihnachtsmärkte: Ausnahmen von der 2G-Regel sollten für Weihnachtsmärkte und Bergparaden gelten. Ob sich das halten lässt, ist derzeit unklar. Die meisten Märkte sollen Ende November eröffnen, in Leipzig, Chemnitz oder Dresden planten die Schausteller bisher sogar ohne Zaun und Kontakterfassung.

Ausnahmen von der 2G-Regel sollten für Weihnachtsmärkte und Bergparaden gelten. Ob sich das halten lässt, ist derzeit unklar. Die meisten Märkte sollen Ende November eröffnen, in Leipzig, Chemnitz oder Dresden planten die Schausteller bisher sogar ohne Zaun und Kontakterfassung.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt soll es keinen weiteren Lockdown und keine Kontaktbeschränkungen mehr geben. Das verkündete Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) Anfang November. Stattdessen soll die Pandemiebekämpfung mit den AHA-Regeln, 2G- und 3G-Regeln sowie Impfungen gelingen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) stellten in Magdeburg die Änderungen zur aktuellen Corona-Eindämmungsverordnung vor:

Testregeln: Ungeimpfte Pflegekräfte müssen sich künftig täglich vor Dienstantritt auf das Coronavirus testen lassen. Die Landesregierung empfiehlt außerdem, dass sich künftig auch Geimpfte oder Genesene testen lassen sollten. Mit Blick auf die Finanzierung brauche man aber eine Änderung der Testverordnung im Bund, da aktuell Geimpfte, Genesene und Getestete gleichgestellt seien

Ungeimpfte Pflegekräfte müssen sich künftig täglich vor Dienstantritt auf das Coronavirus testen lassen. Die Landesregierung empfiehlt außerdem, dass sich künftig auch Geimpfte oder Genesene testen lassen sollten. Mit Blick auf die Finanzierung brauche man aber eine Änderung der Testverordnung im Bund, da aktuell Geimpfte, Genesene und Getestete gleichgestellt seien Freizeit und Gastronomie: In Sachsen-Anhalt soll die 3G-Regel nun wieder konsequent angewendet werden. Nach der bisherigen Regelung konnten die Landkreise und kreisfreien Städte festlegen, zum Beispiel in der Innengastronomie oder beim Zugang zu Kultureinrichtungen von der Testpflicht abzuweichen. Nun gilt: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 und erreicht gleichzeitig entweder die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen einen Wert von fünf oder überschreitet der landesweite Anteil der Covid-Patienten an den belegten Intensivbetten einen Wert von fünf Prozent, darf nicht mehr von den Testpflichten abgewichen werden. Von dieser Testpflicht bleiben vollständig geimpfte und genesene Personen sowie Kinder bis 18 Jahre ausgenommen.

In Sachsen-Anhalt soll die 3G-Regel nun wieder konsequent angewendet werden. Nach der bisherigen Regelung konnten die Landkreise und kreisfreien Städte festlegen, zum Beispiel in der Innengastronomie oder beim Zugang zu Kultureinrichtungen von der Testpflicht abzuweichen. Nun gilt: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 und erreicht gleichzeitig entweder die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen einen Wert von fünf oder überschreitet der landesweite Anteil der Covid-Patienten an den belegten Intensivbetten einen Wert von fünf Prozent, darf nicht mehr von den Testpflichten abgewichen werden. Von dieser Testpflicht bleiben vollständig geimpfte und genesene Personen sowie Kinder bis 18 Jahre ausgenommen. Schulen und Kitas: Auch an den Schulen soll die Testfrequenz erhöht werden. Schülerinnen und Schüler sollen künftig an drei statt an zwei Tagen in der Woche auf das Coronavirus getestet werden. Außerdem muss im Schulgebäude ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden, eine einfache Stoffmaske reicht nicht mehr aus. Im Unterricht plant die Landesregierung aktuell jedoch keine Maskenpflicht.

Auch an den Schulen soll die Testfrequenz erhöht werden. Schülerinnen und Schüler sollen künftig an drei statt an zwei Tagen in der Woche auf das Coronavirus getestet werden. Außerdem muss im Schulgebäude ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden, eine einfache Stoffmaske reicht nicht mehr aus. Im Unterricht plant die Landesregierung aktuell jedoch keine Maskenpflicht. Weihnachtsmärkte: Die Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt sollen weiter wie geplant stattfinden. In Halle beginnt der Weihnachtsmarkt am 23. November. 2G oder 3G zu kontrollieren, sei laut dem Veranstalter nicht möglich. In Quedlinburg setzt man dagegen auf das 2G-Modell, in Magdeburg soll es aber ebenfalls keine Zugangsbeschränkungen geben.

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein hat die Schutzmaßnahmen verschärft. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kündigte einen Wechsel zum 2G-Modell in Innenbereichen von Freizeiteinrichtungen und Gaststätten an.

Freizeit: In Freizeitbereichen werden Ungeimpfte ausgeschlossen, bei beruflichen Veranstaltungen gilt dagegen 3G. 2G gilt bei körpernahen Dienstleistungen, Friseure und medizinische Dienstleistungen sind von der Regelung ausgenommen.

In Freizeitbereichen werden Ungeimpfte ausgeschlossen, bei beruflichen Veranstaltungen gilt dagegen 3G. 2G gilt bei körpernahen Dienstleistungen, Friseure und medizinische Dienstleistungen sind von der Regelung ausgenommen. Gastronomie und Hotels: In Gaststätten gilt 2G, ebenso was Beherbergungen und Reisen von Touristen betrifft. Lediglich bei beruflich bedingten Übernachtungen ist 3G gestattet.

In Gaststätten gilt 2G, ebenso was Beherbergungen und Reisen von Touristen betrifft. Lediglich bei beruflich bedingten Übernachtungen ist 3G gestattet. Schule: Schüler müssen im Unterricht wieder Masken tragen.

Thüringen

In Thüringen sollten die Kommunen in der höchsten Corona-Warnstufe drei ein 2G- oder 3G-plus-Modell einführen - es wurde allerdings nicht überall umgesetzt.

Gastronomie: In der Gastronomie gilt flächendeckend 2G, außerdem auch in Beherbergungsbetrieben und bei Veranstaltungen. Ausnahmen sind für Kinder, Jugendliche und Beschäftigte geplant.

In der Gastronomie gilt flächendeckend 2G, außerdem auch in Beherbergungsbetrieben und bei Veranstaltungen. Ausnahmen sind für Kinder, Jugendliche und Beschäftigte geplant. Freizeit: Die Landkreise und kreisfreien Städte sollen schärfere Regeln für den Zugang zu Gastronomie oder Veranstaltungen umsetzen. Für Friseure und Sportstätten soll 2G greifen.

Die Landkreise und kreisfreien Städte sollen schärfere Regeln für den Zugang zu Gastronomie oder Veranstaltungen umsetzen. Für Friseure und Sportstätten soll 2G greifen. Schulen und Kitas: In allen Kreisen und kreisfreien Städten gilt eine Testpflicht an Schulen – außerdem müssen auch Grundschüler im Unterricht Maske tragen. Kinder in Kindergärten dürfen nur noch in festen Gruppen betreut werden.

In allen Kreisen und kreisfreien Städten gilt eine Testpflicht an Schulen – außerdem müssen auch Grundschüler im Unterricht Maske tragen. Kinder in Kindergärten dürfen nur noch in festen Gruppen betreut werden. Weihnachtsmärkte: In Thüringen soll der Weihnachtsmarkt in Erfurt in diesem Jahr kleiner ausfallen. Glühwein-, Schaustell- und Bratwurst-Buden sollen lediglich am Domplatz aufgebaut werden. Hier soll die 3G-Regel zur Anwendung kommen. Andere Gemeinden müssen noch entscheiden, ob sie 2G oder 3G umsetzen wollen.

