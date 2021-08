Unwetter in NRW: Flut spült Nazi-Schatz in Hagen frei

Hagen Das Hochwasser hat in vielen Häusern in NRW große Schäden angerichtet. Doch dadurch ist nun ein historischer Schatz entdeckt worden.

Durch das Hochwasser ist in Hagen in Nordrhein-Westfalen ein wahrer Nazi-Schatz freigespült worden

Die Flut hatte eine Wand beschädigt – dahinter entdeckte ein Geschichtslehrer das Versteck

Experten sind von den Fundstücken begeistert

Das Jahrhunderthochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat Schäden in Milliardenhöhe angerichtet. Nachdem die Fluten zurückwichen, wurde das ganze Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Autowracks, Unrat und Müll türmten sich in den Straßen. Die Aufräumarbeiten sind eine Mammutaufgabe.

Doch im Hagener Stadteil Eckesey in NRW hat das Hochwasser indirekt auch einen besonderen Fund sichtbar gemacht. Für mehr als 76 Jahre war er in einem Nazi-Versteck verborgen geblieben.

Nazi-Fund umfasst Pistolen, Parteiadler und Aufzeichnungen über Schwangere

Bei dem Finder handelt es sich um Sebastian Yurtseven. Das Hochwasser hatte das Erdgeschoss seines Hauses geflutet. Als Folge löste sich eine durchnässte Rigips-Platte von der Wand. Yurtseven sah genauer hin und entdeckte in einem Loch hinter der Platte zunächst eine Zeitung aus dem Jahr 1940, wie er der Westfalenpost schilderte.

Als der 39-Jährige, der als Geschichtslehrer tätig ist, daran zog, kam noch viel mehr zum Vorschein. Ein Revolver, Schlagringe, Gasmasken, ein Parteiadler der NSDAP und eine außergewöhnliche Dokumentation. In ihr ist exakt der damalige Stand der Schwangerschaften in Eckesey festgehalten. "Mir ist erst wenige Momente später klar geworden, dass es sich hierbei um einen Fund handelt", erzählt Yurtensen über seinen Gänsehautmoment.

Gasmasken, Dokumente, Schlagringe: Die Auswertung des Fundes ist aktuell in vollem Gange. Foto: Stadtarchiv Hagen

Historiker begeistert: "Schlaglicht auf NS-Dienststellen"

Auch Experten sind begeistert. "Es handelt sich um einen unglaublich wichtigen Fund. Er wirft ein Schlaglicht auf das Handeln und Wirken von NS-Dienststellen auf lokaler Ebene. Darüber ist der Forschung immer noch zu wenig bekannt", sagte der Fachdienstleiter Wissenschaft, Museen und Archive der Stadt Hagen, Dr. Ralf Blank.

Zusammen mit dem Archivamt für Westfalen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe soll der Fund, der sich für die Forschung als wahrer Schatz erweisen könnte, nun konserviert werden. Im Anschluss soll er dann im Stadtmuseum Hagen ausgestellt werden.

