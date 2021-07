Hochwasser: Diese Städte und Regionen sind betroffen - Karte

Berlin Unwetter haben für Überschwemmungen in Westdeutschland gesorgt. Diese Regionen und Orte sind am stärksten vom Hochwasser betroffen.

In einigen Regionen im Westen Deutschlands sorgte das Hochwasser für schwere Verwüstungen

Besonders betroffen: Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und auch Bayern

Auf dieser Karte sehen Sie, welche Städte besonders betroffen waren

Das Tiefdruckgebiet Bernd hat in Teilen Deutschlands für katastrophenartige Überschwemmungen mit Starkregen und Unwetter gesorgt. Besonders betroffen von dem Hochwasser waren die Eifel und der Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, aber auch das in NRW liegende Oberbergische Land mit den Städten Wuppertal und Hagen. Lesen Sie hier: Alle aktuellen Entwicklungen zum Hochwasser in Deutschland im Newsticker.

Die Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Unwetter dauern an. Infolge der Katastrophe starben in Deutschland insgesamt mehr als 160 Menschen,117 davon allein in Rheinland-Pfalz. Da noch viele vermisst werden, könnte sich die Zahl der Toten noch erhöhen. Das Unwetter gehört schon jetzt zu den verheerendsten Naturkatastrophen im Deutschland der Nachkriegszeit.

Während die unmittelbare Gefahr in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vorüber zu sein scheint, trafen schwere Überschwemmungen später auch Teile Bayerns und Sachsens.

Düsseldorf nach Unwetter und Starkregen: Die Tennisanlage des TV Grafenberg steht unter Wasser. Foto: MAGO / Moritz Müller

Hochwasser: Karte zeigt betroffene Regionen und Orte in Deutschland

Auf der Karte sehen Sie die Regionen, die besonders vom Unwetter betroffen sind. Bei Darstellungsproblemen bitte hier klicken.

Nordrhein-Westfalen: Diese Regionen und Orte sind betroffen

In Nordrhein-Westfalen waren nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerung und Katastrophenschutz (BBK) am Montag 19 Städte und Landkreise von Überschwemmungen betroffen:

Städteregion Aachen

Oberbergischer Kreis

Rhein-Sieg-Kreis

Mettmann

Heinsberg

Düren

Rheinisch-Bergischer Kreis

Wuppertal

Rhein-Erft-Kreis

Hagen

Mülheim an der Ruhr

Euskirchen

Essen

Köln

Leverkusen

Solingen

Märkischer Kreis

Oberhausen

Düsseldorf

Lesen Sie auch: Hochwasser: So können Sie jetzt für Betroffene spenden

Rheinland-Pfalz: Diese Regionen sind vom Hochwasser betroffen

Auch in den schwer getroffenen Flutgebiete in Rheinland-Pfalz ist die unmittelbare Gefahr vorüber. Trotzdem sind weiterhin auch in diesem Bundesland viele Regionen und Städte stark von den hohen Pegelstände und die Verwüstungen des Starkregens beeinträchtigt. Dazu zählen:

Kreis Ahrweiler

die gesamte Region Eifel, dazu zählen:

Kreis Vulkaneifel

Kreis Bitburg-Prühm

Landkreis Trier-Saarburg

Kreis Bernkastel-Wittlich

Bayern: Diese Regionen sind besonders vom Hochwasser betroffen

Schwere Überschwemmungen haben am Wochenende auch Teile von Bayern getroffen. Vielerorts mussten Menschen in Sicherheit gebracht werden. Der Landkreis Berchtesgadener Land rief den Katastrophenfall aus. Mindestens eine Person kam ums Leben. Betroffen sind vor allem folgende Orte:

Berchtesgadener Land

Hof

(fmg/dpa)

