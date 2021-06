Würzburg: Amoklauf in Innenstadt - mehrere Tote und Verletzte

Würzburg In der Würzburger Innenstadt ist es zu einem Angriff mit mehreren Verletzten und Toten gekommen. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

Polizisten am abgesperrten Bereich in der Würzburger Innenstadt.

Angriff Messerattacke in Würzburg: Mehrere Tote und Verletzte

In der Würzburger Innenstadt hat sich am frühen Abend eine Gewaltverbrechen ereignet

Dabei sind wohl mehrere Menschen umgebracht worden

Lesen Sie hier, was bisher zu dem Angriff bekannt und was noch unklar ist

Am frühen Freitagabend ereigneten sich in der beschaulichen Innenstadt von Würzburg im bayerischen Unterfranken schreckliche Szenen. Bei einer Messerattacke sind nach Angaben der örtlichen Polizei mehrere Menschen getötet worden. Weitere Personen wurden bei dem Vorfall am Freitag verletzt.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Berichten der "Main Post" und des "Bayerischen Rundfunks" hat ein unbekannter Mann mit einem Messer wahllos Passanten angegriffen und getötet. Aus Polizeikreisen verlautete, es habe drei Tote und mindestens fünf Schwerverletzte gegeben. In anderen Berichten ist von bis zu 15 Verletzten die Rede.

Auf einem im Internet kursierenden Video ist zu sehen, wie ein schwarzer Mann mittleren Alters in hellem Langarm-T-Shirt, dunkler Hose und barfuß mit einem großen Messer bewaffnet auf Fußgänger losgeht. Die Tatwaffe soll wohl eine Länge von 40 Zentimetern gehabt haben.

Auf den Aufnahmen sieht man, wie Menschen versuchen mit Latten, Klappstühlen und Kartons auf den Angreifer einzuschlagen und ihn zu entwaffnen. Sie verfolgen den Täter durch die Innenstadt bis ein Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht dem Mann folgt.

Auf einem Video ist zu hören, wie ein Passant ruft: "Der hat gerade eine Frau abgestochen!"Andere Videos zeigen Blutlachen auf dem Fußboden.

Einsatz am Tatort: Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17.00 Uhr alarmiert worden. Foto: dpa

Messerattacke ereignete sich mitten in der Innenstadt

Über Twitter erklärte die Würzburger Polizei am frühen Abend: "Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung!"

Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung! Bitte haltet euch mit Mutmaßungen zurück - weitere Informationen folgen — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

Der Bereich rund um den Barbarossaplatz sei komplett gesperrt, Passanten wurden aufgefordert, das Gebiet zu meiden. Der Straßenbahnverkehr und Buslinien vor Ort wurden eingestellt. Der Platz ist benannt nach dem Staufenkaiser Friedrich Barbarossa I., der bei Reichstagen in der Stadt weilte.

Nach unbestätigten Berichten von gestern Abend ist der Täter von der Polizei mit Gewalt überwältigt und festgenommen worden. Dabei soll es auch zu Waffengebrauch gekommen sein, bei dem der Mann angeschossen wurde. Laut "Bild" wurde er in ein Bein getroffen. Weiter heißt es, der Täter sei nicht in Lebensgefahr. Die zum Teil schwer verletzten Passanten wurden auf mehrere Krankenhäuser in der Stadt verteilt.

Auf Fotos von Pressefotografen vor Ort war zu sehen, wie bewaffnete Polizisten die Innenstadt räumen, mit Flatterband abriegeln und Notarztwagen zum Einsatz begleiten. Nach bsiherigen Erkenntnissen hatte der Mann aus bisher nicht bekannten Gründen in der Innenstadt Passanten angegriffen. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17.00 Uhr alarmiert worden.

Bayerischer Innenminister auf dem Weg nach Würzburg

Nach einem Bericht des "Bayerischen Rundfunks" unter Berufung auf Polizeikreise, soll bei dem Täter eine psychische Störung vorliegen. Noch am Abend soll Bayerns Innenminister Joachim Herrmann in Würzburg eintreffen, um sich über die Lage nach dem Amoklauf zu informieren.

Als eine der ersten Politikerinnen meldete sich Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt zu Wort. Sie twitterte: "Es sind furchtbare Nachrichten aus Würzburg. Meine Gedanken sind bei den Opfern und Angehörigen und bei allen, die diese grausame Tat miterleben mussten. Vielen Dank an die Einsatzkräfte und alle Menschen, die den Täter gestoppt haben!"

Schweigeminute zum Auftakt des "Christopher Street Day" in Würzburg

Am Abend der schrecklichen Bluttat sollte in der Würzburger Innenstadt der "Christopher Street Day" beginnen. Zum Auftakt legten Teilnehmer eine Schweigeminute für die Opfer des Amoklaufes ein. Weiterhin sind Bereiche rund um den Tatort weitläufig gesperrt. Die Polizei forderte Zeugen auf, sich zu melden. Alle anderen bat sie, den Bereich am Barbarossaplatz zu verlassen.

In Würzburg war es bereits vor knapp fünf Jahren, am 18. Juli 2016, zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Bei einer Attacke in einer Bahn waren dabei bei vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling hatte mit einer Axt und einem Messer in einem Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg die Reisenden angegriffen. Anschließend flüchtete er zu Fuß, attackierte eine Spaziergängerin und wurde schließlich von Polizisten erschossen.

Lesen Sie auch: USA: Mädchen schießt auf Mitschüler - Mordanklage?

(jos/fmg/dpa)