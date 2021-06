Corona-Mutation: So gefährlich & ansteckend ist Delta-Variante

In England breitet sich die Delta-Mutante aus, das gefährdet die geplanten Lockerungen. Was unterscheidet diese Variante von anderen?

In Großbritannien steigen die Infektionszahlen wieder an und vor allem die indische Variante (Delta-Mutation) verbreitet sich rasant. Was es mit der Mutation auf sich hat, sehen Sie im Video.

Die Delta-Corona-Mutation wurde zunächst in Indien entdeckt, wo sie für einen starken Anstieg der Fallzahlen sorgte

Nun breitet sie sich auch in Europa immer mehr aus, vor allem in Großbritannien, wo sie bereits dominiert

Wie gefährlich und wie ansteckender ist die Delta-Mutante? Was muss man dazu wissen?

Weltweit tauchen immer wieder neue Mutationen des Coronavirus auf. Dass sich ein Virus verändert, ist dabei ein normaler Vorgang, darauf weist auch das Robert Koch-Institut hin. Viele Mutationen haben auf das Ansteckungsrisiko oder den Verlauf der Krankheit keinen Einfluss. Andere wiederum werden von der Weltgesundheitsorganisation als „besorgniserregend“ eingestuft. So auch die Delta-Variante.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Indische Mutante oder Delta-Variante – wo ist der Unterschied?

Die offizielle Bezeichnung der Delta-Mutante lautet B.1.617.2 – sie ist ein Unterstrang der Variante B.1.617, die zuerst in Indien entdeckt wurde. Die B.1.617 hat insgesamt drei Stränge und wird deswegen auch als Dreifach-Mutante bezeichnet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft jedoch nur den Delta-Strang als „besorgniserregend“ ein. Lesen auch: So dramatisch wütet Corona in Indien.

Ist die Delta-Variante ansteckender als andere Mutationen?

Das Robert Koch-Institut schreibt dazu, dass bei dieser Variante „eine erhöhte Übertragbarkeit“ angenommen wird. Laut dem britischen Gesundheitsminister Matt Hancock ist die Mutante bisherigen Informationen zufolge rund 40 Prozent ansteckender als die Kent-Variante (genannt Alpha), die für die verheerende Welle im Dezember und Januar verantwortlich war. Ob die Delta-Variante allerdings zu einer höheren Todesrate führt, ist den Experten zufolge noch unklar.

Mittlerweile ist Delta-Mutation mit 75 Prozent aller Neuinfektionen die dominante Corona-Variante in Großbritannien.

Verursacht die Delta-Variante einen schwereren Krankheitsverlauf?

Die britische Gesundheitsbehörde Public Health England warnt, dass die Delta-Mutante auch das Risiko der Hospitalisierung erhöht. „Obwohl nur wenige Patienten im Krankenhaus enden, sind es proportional doppelt so viele Delta- wie Alpha-Fälle“, sagte der Immunologe Adam Finn von der Universität Bristol bei einer Pressekonferenz.

Wirken die Impfungen gegen die Delta-Mutante?

„Erste Laborexperimente und Daten aus Großbritannien deuten darauf hin, dass die Impfstoffwirksamkeit nach vollständiger Impfung etwas unterhalb der Wirksamkeit gegenüber B.1.1.7 liegt“, schreibt das Robert Koch-Institut dazu.

Großbritannien: Erstmals seit Juli 2020 kein Covid-Todesfall Großbritannien: Erstmals seit Juli 2020 kein Covid-Todesfall

Einer Studie des Francis Crick Instituts in London zufolge haben Menschen, denen die Biontech/Pfizer-Impfung verabreicht wurde, weniger Antikörper gegen die Delta-Variante als gegen jene Varianten, die bisher in Großbritannien zirkulierten. Lesen Sie auch: Diese Corona-Impfungen sind in der EU zugelassen

Wie stark verbreitet ist die Delta-Variante in Deutschland?

Während die Delta-Variante in Großbritannien schon als vorherrschend gilt, wurden in Deutschland bisher nur wenige Fälle registriert. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt der Anteil der Delta-Mutante in Deutschland aktuell bei etwa mehr als 2 Prozent. Es dominiert mit 93 Prozent die Alpha-Variante.

Die weiteren als besorgniserregend eingestuften Varianten Beta (B.1.351) und Gamma (P.1.) wurden in noch geringerer Zahl gefunden.

Warum werden die verschiedenen Mutanten nicht mehr nach den Ländern benannt?

Die besorgniserregenden Varianten werden nun nach Buchstaben des griechischen Alphabets benannt. Die neutralen Namen sollen verhindern, dass die Corona-Mutanten nach den Ländern der Entdeckung benannt werden. „Das ist stigmatisierend und diskriminierend“, hatte die Weltgesundheitsorganisation erklärt.