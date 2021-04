Urlaub trotz Corona: In diese Länder können Geimpfte reisen

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat seinen Appell an Bürger bekräftigt, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen: "Wenn Sie eine Impfung angeboten bekommen, bitte nehmen Sie sie auch an."

Die Zahl der Corona-Impfungen nimmt in Deutschland stark zu

Immer mehr Urlaubsländer wie Griechenland locken Geimpfte nun mit einer Einreise ohne Quarantäne

Zudem soll bald ein digitaler "Impfpass" dafür sorgen, dass das Reisen in Europa wieder einheitlicher wird

Der Sommer ist nicht mehr allzu fern. Doch was wird dieses Jahr aus dem Urlaub? Die dritte Welle rollt durch Deutschland und lässt vielerorts Reisepläne platzen. Auch in vielen Nachbarländern wie Polen und Frankreich steigen die Infektionszahlen wieder stark. Auf der anderen Seite hat die Bundesregierung trotz dem Streit über Mallorca-Urlaub zu Ostern Auslandsreisen nicht generell verboten. Was ist also möglich?

Tatsächlich erlauben immer mehr Länder die quarantänefreie Einreise zu Urlaubszwecken - für Geimpfte. Die EU will bis zum Sommer einen europaweit gültigen Impfausweis einführen, mit dem auch Urlaubsreisen ermöglicht werden sollen. Noch ist aber nicht klar, ob damit auch Reiseprivilegien verbunden werden sollen.

Auch die Tourismusbranche arbeitet an Öffnungsplänen, die an den Impfstatus der Reisenden gekoppelt sind. So verkündete der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours bereits, dass ab Herbst in den Urlaubshotels der Marke Allsun nur noch Gäste mit einer Corona-Impfung willkommen sind. Unter der Marke Allsun betreibt Alltours 35 Hotels in Griechenland, auf den Kanaren – und Mallorca.

Urlaub mit Corona-Impfung: In diesen Ländern ist das Realität

Die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen verzeichnet zusammen mit den Kanaren und der Region Extremadura die besten Inzidenzwerte in Spanien. Seit Kurzem stuft das Auswärtige Amt (AA) Spanien nicht mehr als Hochrisiko-, sondern nur noch als Risikogebiet ein. Die Ein- und Ausreise genauso wie ein Urlaub in Spanien unterliegt dennoch strengen Corona-Beschränkungen.

Es gibt jedoch bereits Länder, die einen ganzen Schritt weiter sind. Dort ist Urlaub schon jetzt ohne Einreisebeschränkungen und Quarantäne möglich – sofern man geimpft ist oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat. Eine Übersicht:

Wo Urlaub für Corona-Geimpfte schon möglich ist

Griechenland: Ab dem 14. Mai können Reisende aus EU-Staaten, Großbritannien und Serbien ohne Quarantäne in Griechenland Urlaub machen, wenn sie geimpft sind. Auch ein negativer PCR-Test soll auslangen. Dies teilte die griechische Tourismus-Vizeministerin Sofia Zacharaki mit.

Ab dem 14. Mai können Reisende aus EU-Staaten, Großbritannien und Serbien ohne Quarantäne in Griechenland Urlaub machen, wenn sie geimpft sind. Auch ein negativer PCR-Test soll auslangen. Dies teilte die griechische Tourismus-Vizeministerin Sofia Zacharaki mit. Estland: Eine Reise nach Estland ist ohne Einschränkung für Geimpfte und Corona-Genesene möglich. Sowohl Impfung als auch Genesung müssen in den vergangenen sechs Monaten geschehen sein. In beiden Fällen sind ärztliche Nachweise vorzulegen, nachzulesen etwa in den Reise- und Sicherheitshinweisen des AA für Estland.

Eine Reise nach Estland ist ohne Einschränkung für Geimpfte und Corona-Genesene möglich. Sowohl Impfung als auch Genesung müssen in den vergangenen sechs Monaten geschehen sein. In beiden Fällen sind ärztliche Nachweise vorzulegen, nachzulesen etwa in den Reise- und Sicherheitshinweisen des AA für Estland. Georgien: Georgien erlaubt die uneingeschränkte Einreise auf dem Luftweg für Personen, die über den vollständigen Impfschutz verfügen. Ein entsprechender Nachweis muss vorgelegt werden. Liegt ein ausländisches Impfzertifikat vor, muss dieses in die georgische oder englische Sprache übersetzt werden.

Georgien erlaubt die uneingeschränkte Einreise auf dem Luftweg für Personen, die über den vollständigen Impfschutz verfügen. Ein entsprechender Nachweis muss vorgelegt werden. Liegt ein ausländisches Impfzertifikat vor, muss dieses in die georgische oder englische Sprache übersetzt werden. Island: Reisende, die nachweislich von einer Covid-Infektion genesen sind, sind von einer Quarantäne befreit. Der Nachweis einer Impfung gegen Covid-19 befreit ebenfalls von der Isolation. Ob der Nachweis anerkannt wird, hängt am Ende jedoch von der Entscheidung der Grenzbehörden ab. Zudem müssen seit 1. April auch Einreisende mit einem Impfzertifikat oder dem Nachweis einer überstandenen Coronavirus-Infektion einen PCR-Test bei Einreise vornehmen lassen.

Reisende, die nachweislich von einer Covid-Infektion genesen sind, sind von einer Quarantäne befreit. Der Nachweis einer Impfung gegen Covid-19 befreit ebenfalls von der Isolation. Ob der Nachweis anerkannt wird, hängt am Ende jedoch von der Entscheidung der Grenzbehörden ab. Zudem müssen seit 1. April auch Einreisende mit einem Impfzertifikat oder dem Nachweis einer überstandenen Coronavirus-Infektion einen PCR-Test bei Einreise vornehmen lassen. Israel: Ausnahmen von der Test- und Quarantänepflicht bestehen laut Informationen des AA für Reisende, die nachweisen können, an Covid-19 erkrankt gewesen zu sein oder in Israel eine Impfung bekommen zu haben. Allerdings besteht vorerst weiterhin ein Einreiseverbot für Ausländer. Ausnahmen gelten laut AA nur für ausländische Reisende, die einen Lebensmittelpunkt in Israel nachweisen können. Lesen Sie dazu: So wurde Israel Weltmeister im Impfen

Ausnahmen von der Test- und Quarantänepflicht bestehen laut Informationen des AA für Reisende, die nachweisen können, an Covid-19 erkrankt gewesen zu sein oder in Israel eine Impfung bekommen zu haben. Allerdings besteht vorerst weiterhin ein Einreiseverbot für Ausländer. Ausnahmen gelten laut AA nur für ausländische Reisende, die einen Lebensmittelpunkt in Israel nachweisen können. So wurde Israel Weltmeister im Impfen Kroatien: Laut den Einreiseinformationen des kroatischen Innenministeriums ist die Einreise für Geimpfte ohne Beschränkungen möglich. Die Impfung muss mindestens 14 Tage vor der Einreise vollständig verabreicht worden sein. Dafür ist ein Nachweis vorzulegen. Wer mittels äzrtlichem Attest und negativem Corona-Test nachweisen kann, sich von einer Covid-Erkrankung erholt zu haben, kann ebenfalls ohne Beschränkungen einreisen.

Madeira: Wie das Tourismusbüro der beliebten Urlaubsinsel im Atlantik mitteilt, müssen vollständig Geimpfte keinen negativen PCR-Test vorweisen. Die Impfbescheinigung muss in englischer Sprache vorliegen und wichtige Daten wie Name, Geburtsdatum, Art des Impfstoffs und Impfdatum enthalten. Personen, die in den vergangenen 90 Tagen eine Corona-Infektion überstanden haben, sind ebenfalls von der Testpflicht befreit. Dies muss aber mit einer ärztlichen Bescheinigung nachgewiesen werden. Sämtliche Nachweise müssen vor der Einreise mit Hilfe der App madeirasafe.com auf englisch eingereicht werden.

Wie das Tourismusbüro der beliebten Urlaubsinsel im Atlantik mitteilt, müssen vollständig Geimpfte keinen negativen PCR-Test vorweisen. Die Impfbescheinigung muss in englischer Sprache vorliegen und wichtige Daten wie Name, Geburtsdatum, Art des Impfstoffs und Impfdatum enthalten. Personen, die in den vergangenen 90 Tagen eine Corona-Infektion überstanden haben, sind ebenfalls von der Testpflicht befreit. Dies muss aber mit einer ärztlichen Bescheinigung nachgewiesen werden. Sämtliche Nachweise müssen vor der Einreise mit Hilfe der App madeirasafe.com auf englisch eingereicht werden. Republik Moldau: Die Einreise ins Land ist Touristen grundsätzlich untersagt - für Geimpfte gibt es Ausnahmen: Sofern eine Bescheinigung über eine zweifache Impfung vorgelegt werden kann und der oder die Einreisende keinerlei Symptome zeigt, ist eine Einreise ohne Quarantäne gestattet. Die Bescheinigung muss in rumänischer, englischer oder russischer Sprache verfasst sein.

Die Einreise ins Land ist Touristen grundsätzlich untersagt - für Geimpfte gibt es Ausnahmen: Sofern eine Bescheinigung über eine zweifache Impfung vorgelegt werden kann und der oder die Einreisende keinerlei Symptome zeigt, ist eine Einreise ohne Quarantäne gestattet. Die Bescheinigung muss in rumänischer, englischer oder russischer Sprache verfasst sein. Polen: Das deutsche Nachbarland hat die zehntägige Quarantänepflicht bei der Einreise für nachweislich Geimpfte abgeschafft. Für diese Personengruppe entfällt ebenfalls die Corona-Testpflicht. Das sehen die aktuellen Einreisebestimmungen vor. Auch wer innerhalb der vergangenen sechs Monate wegen einer Corona-Erkrankung einen Krankenhausaufenthalt oder Isolierung durchlaufen hat, kann ohne Beschränkungen einreisen.

Das deutsche Nachbarland hat die zehntägige Quarantänepflicht bei der Einreise für nachweislich Geimpfte abgeschafft. Für diese Personengruppe entfällt ebenfalls die Corona-Testpflicht. Das sehen die aktuellen Einreisebestimmungen vor. Auch wer innerhalb der vergangenen sechs Monate wegen einer Corona-Erkrankung einen Krankenhausaufenthalt oder Isolierung durchlaufen hat, kann ohne Beschränkungen einreisen. Seychellen: In dem Inselstaat im Indischen Ozean entfällt zumindest die Quarantänepflicht für Reisende, die eine vollständige Impfung nachweisen können. Die Impfung muss zwei Wochen zurückliegen, heißt es in den Reisehinweisen des AA. Allerdings: Ein negativer PCR-Test nicht älter als 72 Stunden ist weiterhin vorzulegen.

In dem Inselstaat im Indischen Ozean entfällt zumindest die Quarantänepflicht für Reisende, die eine vollständige Impfung nachweisen können. Die Impfung muss zwei Wochen zurückliegen, heißt es in den Reisehinweisen des AA. Allerdings: Ein negativer PCR-Test nicht älter als 72 Stunden ist weiterhin vorzulegen. Slowenien: Personen, die gegen Covid-19 geimpft sind oder die sich nachweislich infiziert haben und hiervon genesen sind, sind laut AA von der Quarantäne befreit.

Impfpass: Dänemark und Schweden planen uneingeschränkte Einreise

Dänemark will einen digitalen Corona-Pass mit Impfdaten einführen - zunächst allerdings vor allem, um Dienstreisen zu erleichtern. Laut "Ärzteblatt" plant auch Schweden einen digitalen Impfpass.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich ebenfalls für eine EU-weit anerkannte Bescheinigung für eine Corona-Impfung ausgesprochen. Bis das sogenannte Impfzertifikat und damit vereinfachtes Reisen Realität wird kann aber noch dauern. Die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament müssen noch jeweils ihre Position festlegen und dann untereinander den zugehörigen finalen Gesetzestext aushandeln. Parlamentsvertreter nennen Anfang Juni als möglichen Zeitpunkt einer Verabschiedung des Gesetzes. Die technische Umsetzung soll nach Angaben der Kommission parallel dazu anlaufen.

Zudem ist keinesfalls sicher, dass sich 27 nationale Lösungen ohne Probleme EU-weit vereinheitlichen lassen. Im Laufe des Gesetzgebungsprozesses könnten unterschiedliche Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten oder Datenschutzbedenken des EU-Parlaments noch die Annahme verzögern. Lesen Sie auch: In der EU wachsen Zweifel an von der Leyens Krisenmanagement

Muss ich für Flug oder Kreuzfahrt gegen Corona geimpft sein?

Die australische Fluggesellschaft Qantas kündigte im November an, auf bestimmten Strecken nur noch Geimpfte mitzunehmen. Andere Airlines zeigten sich daraufhin irritiert. Der Luftverkehrsverband BDL machte daraufhin prompt deutlich, dass er davon nichts hält. Bisher ist sind derartige Pläne auch von keiner weiteren Fluggesellschaft bekannt.

Unter den Kreuzfahrt-Reedereien gibt es bislang fast keinen Anbieter, der eine Impfpflicht plant, wie ein Überblick des Portals Cruisetricks.de zeigt. Darunter sind demnach die für deutsche Urlauber relevantesten Reedereien Aida Cruises, TUI Cruises, Hapag-Lloyd Cruises, MSC Cruises und Costa. Hier haben die angelaufenen Häfen letztlich aber wohl ein Wort mitzureden. Im großen Hafen von Funchal auf Madeira dürfen Kreuzfahrtschiffe laut AA beispielsweise anlegen. Über einen Landgang der Passagiere wird aber im Einzelfall entschieden.

(dpa/afp/day/jas/raer)