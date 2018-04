Sandra Völker nach Insolvenz: „Habe mich freigeschwommen“

Als der Richter allen Anwesenden „fröhliche Ostern“ wünscht und sagt, das Osterfest sei doch ein passender Termin für einen Neubeginn, fällt Sandra Völker ihrem Vater in die Arme. Ein paar Tränen fließen, die ganze Last der vergangenen zehn Jahre fällt in diesem Moment von ihr ab. „Es ist vorbei,...