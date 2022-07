Northeim. Kurioser Einsatz für die Polizei am Sonntag in Northeim: Ein Schaf war mit einem Stuhl um den Hals herumgelaufen.

Blaulicht kurios Schaf verfängt sich in Gartenstuhl – Northeimer Polizei hilft

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei am Sonntagnachmittag in Northeim gerufen. Passanten hatten ein Schaf entdeckt, das mit einem Gartenstuhl „umherwanderte“.

„Das Tier hatte offenbar etwas zu neugierig den Kopf in die Lücke zwischen Sitzfläche und Rückenlehne gesteckt. Zurück ging es jedoch nicht mehr – der Stuhl blieb am Hals hängen...“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Polizisten befreien Schaf in Northeim aus misslicher Lage

Den beiden eingesetzten Beamten gelang es demnach, das Tier in eine Ecke zu treiben und es schließlich aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Anschließend wurde der Halter verständigt. „Das Tier war jedoch unverletzt und kam wohl mit dem Schrecken davon“, so die Polizei abschließend.

pol/mh

