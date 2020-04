Uniklinik: Rechnen mit nächster Coronawelle im Herbst, Winter

Wie haben sich die Corona-Zahlen in Südniedersachsen entwickelt? Hätten wir von der Corona-Gefahr früher wissen können? Wo findet Wissenschaft gerade ihre Grenzen? Und was können die Bürger selbst für ihren Schutz tun? Das beantwortet Prof. Dr. Wolfgang Brück, Sprecher des Vorstandes der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), im Interview mit Christoph Oppermann.

Wie geht es den Pflegekräften an der Uni-Medizin gerade, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, den behandelnden Ärzten?

Wir haben an der Universitätsmedizin Göttingen gerade eine der größten Herausforderungen zu meistern: Wir sind aber als UMG auf eine unvorhersehbare Entwicklung von schwerwiegenden Krankheitsfällen bestmöglich vorbereitet, dafür haben wir die gesamte Klinik umstrukturiert. Unser „Corona-Krisenstab“ trifft sich täglich per Videokonferenz. Er bearbeitet in zehn Arbeitsgruppen seit Wochen alle wichtigen Aspekte. Dabei stehen die Themen der Krankenversorgung im Vordergrund, unter anderem auch Themen der Personalplanung, der Forschung und der Lehre. Ich kann allen Menschen in dieser Region versichern: Die universitäre Göttinger Medizin ist auf die Situation gut eingestellt und hat eine klare Ablaufplanung erarbeitet. Als Vorstand der UMG sind wir sehr beeindruckt, wie sich diese sonst so heterogene Organisation zusammengefunden hat. Wir haben unter den Pflegekräften eine enorme Bereitschaft, an allen Stellen mitzuhelfen. Es haben sich gemischte Pflegeteams gebildet, die aus den unterschiedlichen Bereichen jetzt auf den sogenannten Covid-19-Stationen, also den Stationen, die infizierte Patienten behandeln, zusammenarbeiten. Da gibt es Pflegeteams mit Pflegekräften aus der Intensivpflege, der Orthopädie- oder Unfallchirurgie. Das gleiche gilt auch für ärztliche Teams. Sie alle erleben das als bereichernd. Darüber hinaus haben sich viele freiwillige Helfer gemeldet, alleine etwa 850 Medizinstudierende. Ich kann sagen, dass alle an der UMG sehr konzentriert diesen „Umbau“ mitgetragen haben und durchaus unter Anspannung stehen, was sich ergeben wird, weil sich die Lage bei den am Coronavirus erkrankten Patienten täglich ändern kann. Die Forschung in den Laboren wird in Einzelfällen und unter Berücksichtigung klarer Vorgaben für das Einhalten von Schutz- und Hygieneregeln fortgesetzt. Gerade jetzt ist medizinische Forschung existenziell und darf nicht stillstehen.

Prof. Dr. Wolfgang Brück. Foto: FotoStube Hornig

Wie können Sie die Situation an der UMG zusammenfassen?

Wir sind vorbereitet. Alle Krankenhäuser und Kliniken der Region tauschen sich in einem Netzwerk über ihre Situation aus. Die UMG steht als einziger Maximalversorger der Region für die Aufnahme der schweren, intensivmedizinischen Fälle bereit. Und hier gibt es eine gute Nachricht: Bislang waren es weniger Patienten als gedacht, die eine schwere intensivmedizinische Versorgung erhalten müssen. Die Prognose, dass die intensivmedizinischen Betten aller Krankenhäuser in der Region ausreichend sein werden, bestätigt sich bislang. Auch die Anzahl der positiv getesteten Mitarbeitenden der UMG ist äußerst niedrig und keiner dieser Mitarbeiter hat die Infektion bisher in der UMG erworben. Da sieht es an anderen Standorten, wie in Freiburg, Köln oder aktuell Hamburg, anders aus. Wir haben alle Patienten, die in der UMG stationär liegen oder aufgenommen wurden, getestet. So werden wir zukünftig vorgehen. Keiner der Patienten war positiv für das Coronavirus. Viele Wissenschaftler und Mitarbeitende in der Verwaltung befinden sich im Homeoffice. Damit erfüllen sie das gerade in einem Klinikbetrieb so schwierige „Social distancing“, um die Kontaktrate so gering wie möglich zu halten.

Woran fehlt es besonders?

Was das Vorhalten von wichtigen Materialien, wie Schutzbekleidung, Mund-Nasen-Schutzmasken, Desinfektionsmitteln, Testkits und Laborkapazitäten, angeht, hat die UMG gut vorgesorgt. Sie ist aktuell und für die kommenden Wochen gerüstet. Dazu kommt natürlich, dass das Diagnostiknetzwerk Göttingen Campus über eine ganz herausragende Zusammenarbeit aller Einrichtungen die Test- und Laborkapazitäten für diese Region extrem unkompliziert und schnell ausgeweitet hat und schon jetzt sehr effizient arbeitet. Aber es ist auch kein Geheimnis: Die stationäre Belegung in der UMG ist um über 50 Prozent heruntergefahren, um die Versorgung von Corona-Patienten möglich zu machen. Viele Patienten müssen auf ihre Behandlung in der UMG warten. Die UMG hat dadurch erhebliche Erlösausfälle und damit auch entsprechende finanzielle Verluste. Gleichzeitig müssen wir komplexe intensivmedizinische Versorgungsstrukturen aufrechterhalten. Das ist kostenintensiv. Die Refinanzierung dieses Aufwandes wird ein zentrales Thema in den kommenden Monaten sein. Das Land Niedersachsen und der Bund haben bereits Refinanzierungsprogramme angekündigt und beschlossen. Es ist aber schon jetzt klar, dass diese Refinanzierung für die UMG nicht ausreichend sein wird. Das gilt übrigens für alle Universitätskliniken.

Selten in den vergangenen Jahrzehnten standen Wissenschaft und einzelne Wissenschaftler so im Fokus öffentlicher Wahrnehmung wie gerade jetzt. Verändern sich das Bild und die Rolle der Wissenschaft gerade nachhaltig? Wenn ja, in welche Richtung?

Virologen und Infektiologen haben ja bis dato eher ein Nischendasein in der öffentlichen Wahrnehmung geführt. Mit der enormen Aufmerksamkeit und Sorge für die gesundheitlichen Folgen eines jeden Einzelnen sind sie jetzt ins Licht der Medien gerückt. Sie erklären die Translation von Forschungsergebnissen aus dem Labor für die Anwendung bei den Patienten nachvollziehbar und verständlich. Die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist positiv. Das unterstreicht die Bedeutung wissenschaftlicher Forschung für die medizinische Praxis und unsere Bevölkerung enorm. Diese Aufmerksamkeit für die Wissenschaft sehe ich nur positiv. Man sieht ja auch, dass der Bund und die Länder jetzt unbürokratisch die Forschung mit umfangreichen Mitteln fördern. Ein gutes Beispiel dafür ist das Nationale Forschungsnetzwerk Universitätsmedizin im Kampf gegen Covid-19, das das Bundesforschungsministerium unter Führung der Charité Berlin mit 150 Millionen Euro Fördermitteln eingerichtet hat. Hier wird sich die UMG beteiligen. Auch in Niedersachsen gibt es im Verbund von Göttingen, Hannover und Braunschweig neue Forschungsansätze.

Wo hat Wissenschaft in diesem Zusammenhang und in der aktuellen Krise ihre Grenzen?

Unsicherheiten sehe ich in der Prognose von Entwicklungen. „Kontaktsperre“ oder „Herdenimmunität“ – was ist der richtige Weg? Hier stößt auch der Wunsch an die Wissenschaft nach Vorhersehbarkeit von Entwicklungen an ihre Grenzen. Auch die statistische Vorausberechnung bei der Entwicklung von Infektionszahlen ist nicht exakt. Da spielen unwägbare Faktoren eine Rolle. Das sehen Sie an den unterschiedlichen Todesraten, zum Beispiel in Deutschland ganz anders als in Italien oder Spanien. Das lässt sich nicht vergleichen. Da gibt es völlig andere kulturelle Zusammenhänge in den Voraussetzungen von Zusammenleben, Hygiene und staatlicher Ordnung, aber auch im Ausmaß der Testung.

Hätten wir früher wissen können, was mit diesem Virus auf uns zukommt?

Nein. Weltweit war die Dimension dieser Pandemie nicht vorhersehbar. Sie ist in dieser Form völlig neu. Das Virus hat sich mit großer Schnelligkeit auf alle Kontinente verbreitet.

Wie lange wird sich diese Pandemie mutmaßlich hinziehen?

Zurzeit ist die Strategie, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Daher wird sich die Pandemie noch länger hinziehen. Die Bevölkerung muss aber in Kontakt mit dem Virus kommen, um sich gegen Corona zu immunisieren. Dann kommt der nächste Herbst und Winter, wir rechnen mit einer nächsten Corona-Welle.

Zur Diskussion, wie der Corona-Pandemie zu begegnen sei, haben mehrere Optionen gestanden, beispielsweise „flatten the curve“ und „Herdenimmunisierung“. Was spricht für die eine oder für die andere Strategie? Und welche Verlaufsszenarien ergeben sich daraus? Und welche Zahlen ergeben sich daraus konkret für den Landkreis Göttingen?

Um eine Immunisierung gegen das Coronavirus zu bekommen, muss man mit ihm in Kontakt kommen. Schweden, die USA und England gingen bis vor kurzem den Weg eher der „Herdenimmunisierung“. Um die Verbreitung des Virus zu stoppen, müssten bei diesem Konzept über 60 Prozent der Bevölkerung die Infektion durchgemacht haben. Dieser Weg ist zu Beginn mit einer derart schnellen Ausbreitung der Infektion verbunden, dass er von diesen Ländern wieder verlassen wurde, um die Gesundheitssysteme nicht noch weiter zu überfordern. Österreich und Deutschland haben eher den Weg der „flatten the curve“ verfolgt, also das Ziel, die Zahl neuer Infektionen flach zu halten. Das ist sinnvoller. Die Anzahl von Neuerkrankungen ist beherrschbar, die Kliniken können ihre Aufnahmekapazitäten besser steuern. Zudem gewinnen alle dadurch wichtige Zeit für die Erforschung neuer Medikamente und eines Impfstoffes. Die Zahl der Neuerkrankungen in der Region Südniedersachsen hat durch die Maßnahmen des öffentlichen „Shut downs“ eine moderate Entwicklung genommen, die Menschen halten sich hier weitgehend an die Vorgaben. Hotspots sind zurzeit die Senioren- und Pflegeheime der Region.

Gibt es etwas, das die Bürger zum eigenen Schutz tun können, zusätzlich zum Einhalten der Hygieneregeln und Befolgen bestehender Restriktionen?

Bewährt haben sich die Kontaktbeschränkungen, also das Abstandhalten von 1,5 bis 2 Metern. Bitte keine Gruppentreffen, am besten Schutzmasken im öffentlichen Raum tragen. Sie schützen nicht einen selbst, sondern andere vor der Tröpfchenübertragung. Konsequentes Einhalten der Hygieneregeln, öfters gründliches Händewaschen reicht schon aus, oder Händedesinfizieren, wenn möglich. Auch Menschen, die zur Risikogruppe gehören, also ältere Menschen ab Mitte 50 und Menschen mit Grunderkrankungen wie Herzkreislaufstörungen, Diabetes, Atemwegserkrankungen, Leber-, Nieren- oder Krebserkrankungen oder einer Immunschwäche, sollten weiterhin ihre sozialen Kontakte deutlich einschränken.

Mit wie vielen Infizierten und wie vielen Toten müssen wir bis zum Ende der Pandemie im Kreis Göttingen rechnen?

Das lässt sich nicht seriös vorhersagen. Die Entwicklung der Kurve der Infektionen verläuft moderat, steigt aber weiterhin an.

Wie groß sind die Kapazitäten der Krankenhäuser im Kreis Göttingen?

Im Kooperationsnetzwerk der Kliniken Südniedersachsen stehen zusammen mit der UMG zehn Kliniken und Krankenhäuser in engem Austausch. Das reicht von Bad Gandersheim bis nach Hann. Münden. Im Netzwerk stehen für Covid-19-Patienten insgesamt 65 Betten für die intensivmedizinische Versorgung, 44 Betten auf Intermediate Care-Stationen und 351 Betten auf Normalstationen bereit. Durch den Aufbau des Diagnostischen Netzwerkes Göttingen Campus sind wir in der Lage, etwa 1.500 Testungen pro Tag durchzuführen und auszuwerten. Wir unterstützen mit Testungen in den schwerer von Covid-19 betroffenen Seniorenheimen. Das Zusammenwirken aller ist hier ein klarer Gewinn für die Menschen der Region. Auch ein Antikörpertest kann helfen, hier sind wir gerade am Aufbau solcher Testverfahren. Die Ausweitung der Corona-Versorgung in allen Bereichen beeinflusst natürlich die Kapazitäten einer regulären Notfallversorgung. Das ist ein Punkt, bei dem wir möglichst bald wieder in den normalen Rahmen zurückfinden müssen.

Was können die Bürger, was kann die Politik jetzt noch tun, um den Krankenhäusern zu helfen?

Die finanziellen Folgen der Corona-Krise für das Gesundheitswesen und hier an der UMG sind noch gar nicht abzusehen. Es ist zwingend notwendig, dass das Land Niedersachsen und der Bund für die Refinanzierung der Defizite sorgen müssen. Die Landesregierung unterstützt momentan, wo sie kann. Das MWK hat uns unkonventionell bei der Kompensation unserer coronabedingten Einnahmeverluste geholfen. Wir müssen aber auch an die Zeit nach Corona denken. Die universitäre Medizin in Deutschland litt schon vor der Krise unter schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen. Vielleicht zeigt die jetzige Situation den Stellenwert universitärer Versorgung und Forschung in Deutschland und dass hier andere finanzielle Regeln gelten müssen. Die Göttinger Bundes- und Landtagsabgeordneten wissen um dieses Problem und setzen sich auch nachdrücklich für die UMG ein. Was die Bürger angeht, kann ich für die UMG nur sagen: Wir sind überwältigt von dem nahezu ausschließlich positiven Zuspruch, dem Dank und die Unterstützung, die die UMG zurzeit tagtäglich von der Öffentlichkeit dieser Region erfährt. Das findet symbolisch statt, in den sozialen Netzwerken, ganz konkret mit Geschenken und Gaben, die für die UMG-Beschäftigten abgegeben werden, die Gesten der Künstler. Es zeigt, wie wichtig und verwurzelt die UMG hier in der Region ist. Ich kann nur wiederholen: Wir empfinden eine tiefe Dankbarkeit für diese Unterstützung unserer Arbeit!

Der Virologe Christian Drosten ist gerade mit der Presse hart ins Gericht gegangen. Was machen wir falsch?

Naja, „falsch“ machen ist ein hartes Wort. Drosten hat ja auch die enorme Personalisierung kritisiert, auch seiner Person durch die Medien. Es gibt natürlich eine breitere Expertise in der Wissenschaft. Es ist verständlich, dass sich die Medien an diejenigen wenden, die ein Thema gut erklären können. Auch stehen jetzt ärztliches und pflegerisches Handeln stark im Fokus, es gibt dazu eine breite medial vermittelte Dankbarkeit. Dabei ist das Handeln des medizinischen Personals schon immer wichtig und existenziell. Notfallsituationen, die eine hohe spezielle medizinische und pflegerische Expertise erfordern, gibt es das ganze Jahr über. Für diese Berufsgruppen, gerade im Pflegedienst, auch im Alltag nachhaltig einzutreten und die dort herrschende Personalnot zu thematisieren, auf die Notwendigkeit finanzieller Anreize und Absicherung zu verweisen, auch das kann eine wichtige Aufgabe für die Medien im Nachgang der Corona-Krise sein. Gut und ausreichend qualifiziertes Personal wird uns in der nächsten Corona-Welle fehlen, wenn wir nicht schon heute für bessere Arbeitsbedingungen und Angebote sorgen. Dafür sollten auch die Medien in ihrer Berichterstattung eintreten. Also: Es gilt meines Erachtens die Balance zu halten zwischen Corona-Hype auf allen Kanälen im Tagesgeschäft und der Nachhaltigkeit für die kommenden Monate.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort