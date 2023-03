Vermisste Frau aus Bad Harzburg tot aufgefunden

Seit Dienstag galt die 48-jährige Alla S. aus Bad Harzburg als vermisst: Jetzt haben Wanderer vermutlich ihre Leiche in einem Bach bei Bad Harzburg entdeckt. Wie die Polizei am Samstag bekannt gab, fanden sie die Tote in der Verlängerung der Kurhausstraße in Bad Harzburg, in einem schwer zugänglichen Verlauf des Riefenbachs.

Vermisste aus Bad Harzburg vermutlich tot

Dort trieb die Leiche im Wasser, als die Wanderer sie gegen 12.30 Uhr entdeckten. Aufgrund des unwegsamen Geländes dauerte die Bergung der Person bis gegen 14.15 Uhr, so die Polizei weiter.

Beamte der Polizei aus Goslar übernahmen die ersten Ermittlungen zur Todesursache und beschlagnahmten den Leichnam. Aufgrund der ersten Ermittlungen vor Ort könne zum jetzigen Zeitpunkt sicher bestätigt werden, dass es sich bei dem Leichnam um die seit Dienstag, 7. März, Vermisste handelt.

Abschließende Aussagen zu den Umständen ihres Todes können erst in der kommenden Woche in enger Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft in Braunschweig erfolgen, teilte die Polizei abschließend mit.

Nach Einkauf in Bad Harzburg vermisst

Die Vermisste hatte am 7. März gegen 9 Uhr ihre Wohnung im Stadtteil Bündheim verlassen unter der Angabe, einkaufen gehen zu wollen. Später stellte sich heraus, dass die Frau weder Geld noch ihr Handy mitgenommen hatte. Auch dringend benötigte Medikamente ließ sie in der Wohnung zurück, wie die Polizei weiter berichtet.

Schon bei Beginn der Suche bestand die Gefahr, dass sich Alla S. in einer lebensbedrohlichen Situation befinde.

