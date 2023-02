Starker Wind im Oberharz: Lifte und Brockenbahn stehen still

Braunlage. Wegen starken Windes sind die Lifte in den größeren Skigebieten im Harz am Freitag nicht gelaufen. Am Wochenende soll es besser aussehen.

Sowohl am Wurmberg in Braunlage als auch in den beiden Skigebieten in Sankt Andreasberg ruhte am Freitag der Betrieb. Zum Wochenende sollen die Lifte aber nach Angaben der Liftbetreiber wieder regulär offen sein. Zudem soll das Wetter freundlicher werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Brockenbahn im Harz fährt auch Freitag nicht

Am Freitag gab es in ganz Niedersachsen stürmische Böen bis hin zu schweren Sturmböen. Durch das Baumsterben im Harz aufgrund des Borkenkäfers sind die Lifte besonders anfällig für Wind, weil viele nicht mehr geschützt sind. Bei der Gondelbahn auf Niedersachsens höchstem Berg, dem Wurmberg, gibt es deshalb etwa regelmäßig Einschränkungen.

Auch die Brockenbahn der Harzer Schmalspurbahnen fuhr wie schon die gesamte Woche wegen des Sturmes nicht, wie eine Sprecherin mitteilte. Für den Harz galt am Freitag die zweite von vier Unwetterwarnstufen des Deutschen Wetterdienstes.

Wetteraussichten für Samstag und Sonntag

Das Wetter werde sich am Samstag vorübergehend beruhigen, sagte ein DWD-Meteorologe. Es werde zwar etwas kühler, dafür zeige sich aber auch die Sonne ein paar Mal. Auch Niederschläge waren für Samstag nicht gemeldet. Die gebe es erst wieder ab Sonntagvormittag, in höheren Lagen als Schnee. Dann werde es auch wieder etwas stürmischer – aber nicht so stark wie am Freitag.

