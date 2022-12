Wurf von Brücke auf B27 in Göttingen: Anschlag auf Autofahrer

Göttingen. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Gegenstand von Brücke auf A7-Zubringer in Göttingen geworfen. Autofahrer kann nicht mehr ausweichen

Von der Brücke über den Autobahnzubringer der B27 in Göttingen haben bislang unbekannte Täter am Dienstagabend, 6. Dezember, einen größeren Gegenstand auf die darunter verlaufende Bundesstraße geworfen. Erst am Montagabend, 28. November, war es zu einem vergleichbaren Angriff von der Brücke Helvesanger über der Otto-Brenner-Straße in Göttingen gekommen, berichtet die Polizei. Die Ermittler vermuten einen Tatzusammenhang.

Ein Autofahrer aus dem Landkreis Göttingen konnte dem gefährlichen Hindernis nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der Gegenstadt schlug frontal auf die Windschutzscheibe seines Audi. Diese riss stark ein. Der 37-jährige Autofahrer blieb aber unverletzt. Er behielt geistesgegenwärtig die Kontrolle über seinen Pkw, den er bis zur nächsten Ausfahrt von der B27 lenkte.

Die Täter flüchteten unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die Polizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen wegen „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ eingeleitet.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Brücke Europaallee im Göttinger Stadtteil Holtenser-Berg beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei Göttingen bittet um Hinweise unter Telefon 0551/491-2115.

pol/kic

