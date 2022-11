Winter 2022 im Harz: Erster Schnee auf dem Brocken

Einen kleinen Schneemann hat diese Wanderin mit dem ersten Schnee auf dem Brocken im Harz gebaut. Erste Schneeflocken sind hier am Donnerstagvormittag gefallen. Kalte Temperaturen um den Gefrierpunkt und starke Niederschläge werden wohl auch am Wochenende für Schneeschauer sorgen.

Das Wetter wird kälter und nasser

Auf den Bergen im Harz ist Schnee möglich

Auf dem Brocken gab es sogar schon einige Schneeflöckchen

Für Wintersport im Harz reicht es aber noch nicht

Spätestens jetzt sollte auf Winterreifen umgestiegen werden

Schmuddelwetter mit Kälte: Mit Sonne und blauem Himmel ist es in der Mitte Deutschlands jetzt erst einmal vorbei. Der November zeigt sich aktuell ungemütlich. Doch es gibt Hoffnung – auf Schnee. Auf dem Brocken im Harz fielen am Donnerstag bereits die ersten Flocken.

Dicke Jacke, Mütze, Schal und Handschuhe: Die Menschen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sollten sich in den kommenden Tagen wärmer anziehen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Es herrsche Schmuddelwetter, wie im November eigentlich typisch, mit Regen und Nebel.

Wetter im November: Kaltfront kommt

Und: „Es kommt eine Kaltfront auf uns zu“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. Vor allem in den Regionen entlang der Elbe und der Mittelgebirge werden die Temperaturen in den Keller gehen. Zwischen minus 2 und minus 6 Grad werden nach Angaben des Meteorologen ab Freitag bis Sonntag, vor allem nachts, erwartet. „Vielerorts herrscht dann wohl leichter Dauerfrost“, sagte er.

Der Traumwinter 2021 im Harz- Ein Rückblick Der Traumwinter 2021 im Harz- Ein Rückblick Wanderer auf dem Brocken genießen das Schneetreiben Foto: dpa-Bildfunk

Der Traumwinter 2021 im Harz- Ein Rückblick Eiszapfen bilden sich an einem Wohnhaus in Wernigerode. Im Zuge der Gefahrenabwehr waren Hausbesitzer und Bewohner verpflichtet, Eiszapfen im öffentlichen Raum zu entfernen Foto: dpa-Bildfunk

Der Traumwinter 2021 im Harz- Ein Rückblick Mit Schnee bedeckte Bänke und Tische nahe der Rappbode Talsperre. Wegen der Corona Pandemie durfte dieser Spielplatz im letzten Winter nicht betreten werden. Foto: dpa-Bildfunk

Der Traumwinter 2021 im Harz- Ein Rückblick Ein Fotograf im Morgenrot auf dem Brocken. Auf dem höchsten Harzgipfel wurden Temperaturen von Minus 20 Grad gemessen. Foto: dpa-Bildfunk

Der Traumwinter 2021 im Harz- Ein Rückblick Blick auf das Brockenhotel Foto: dpa-Bildfunk



Der Traumwinter 2021 im Harz- Ein Rückblick Mutig nahm Enrico Ulbrich aus Wernigerode ein Bad im feinen Pulverschnee. Foto: dpa-Bildfunk

Der Traumwinter 2021 im Harz- Ein Rückblick Gut besucht waren vergangenes Jahr die Rodelhänge am Torfhaus. Foto: dpa-Bildfunk

Der Traumwinter 2021 im Harz- Ein Rückblick Still stand der Sessellift am Wurmberg. Obwohl die Skilifte außer Betrieb waren, kamen zahlreiche Menschen auf die Pisten und Rodelhänge. Foto: dpa-Bildfunk

Der Traumwinter 2021 im Harz- Ein Rückblick Einsatzkräfte der Polizei überwachten die Corona Auflagen am niedersächsischen Torfhaus. Foto: dpa-Bildfunk

Der Traumwinter 2021 im Harz- Ein Rückblick Polizisten schoben ein festgefahrenes Wohnmobil vom Parkplatz Drei-Annen-Hohne. Foto: dpa-Bildfunk



Der Traumwinter 2021 im Harz- Ein Rückblick Mitarbeiter der Harzer Schmalspurbahn HSB berieten auf dem Brocken die Schneeberäumung am Bahnhof. Foto: dpa-Bildfunk

Und es könnte sogar für einen Schneemann reichen – zumindest im Harz: „Wir rechnen mit einer Schneehöhe von etwa fünf Zentimenter oberhalb von 600 bis 700 Metern“, sagte Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag. In der Region Osterode im Vorharz werden laut Wetterbericht rund ums Wochenende zeitweise Schneeregen und Temperaturen bis runter zum Gefrierpunkt erwartet.

Leicht mit Schnee bedeckt zeigt sich der Brocken vor dem Bahnhofsgebäude. Foto: Matthias Bein / dpa

Harz: Schnee auf dem Brocken

Außerdem werden die Niederschläge zum Teil in Schnee übergehen. Ab Freitagnachmittag könne es bis in das Tiefland, also auch in den Städten, stellenweise wohl „etwas weiß“ werden. Der erste Schnee könnte also kommen, bis Sonntag, vor allem in den höheren Lagen. Auch auf Torfhaus und in Braunlage mit dem Wurmberg könnte es dann schneien.

Auf dem Brocken im Harz wurde es sogar schon am Donnerstag ein wenig weiß. Die Spitze liegt aber auch mehr als 1.000 Meter hoch. Trotzdem sah der Schnee auf dem Boden eher schmuddelig grau aus. Er blieb auch nicht richtig liegen. Dafür reichte die Kälte auf dem Brocken nicht.

Skier stehen Anfang 2022 auf dem Wurmberg in Braunlage im Schnee. Wann ist im Harz wieder Wintersport möglich? Foto: Mark Härtl / HK-Archiv

Für Wintersport reiche das weiße Intermezzo auch in den kommenden Tagen nicht aus. „Aber Autos sollten jetzt besser mit Winterreifen ausgestattet werden“, empfiehlt der Wetterexperte. Unabhängig davon, dass es ab der kommenden Woche mit den Temperaturen wohl wieder etwas bergauf gehen werde.

