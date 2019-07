Hier werden in Braunschweig Fahrbahnen und Radwege saniert

Rund 1,8 Millionen Euro investiert die Stadt in diesem Jahr in die Sanierung der Fahrbahn- und Radwegdecken. Die meisten Arbeiten finden in den Sommer- und Herbstferien statt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Bei einem Teil werde nicht nur die so genannte „Verschleißschicht“, erneuert, sondern auch die darunterliegende Binderschicht. Im Innenstadtbereich werde in einigen Abschnitten der gesamte Asphaltaufbau einschließlich der bituminösen Tragschichten erneuert.

„Infolge des Einbaus mehrerer Schichten und der erforderlichen Auskühlzeiten des Materials kommt es sowohl zu Unterbrechungen bei der Bauausführung als auch zu einer zeitlich verzögerten Verkehrsfreigabe nach dem Einbau der Verschleißschicht“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Baustellenabsperrung muss in diesen Zeiträumen aufrechterhalten werden, auch wenn keine Bautätigkeiten stattfinden. Witterungsbedingte Verschiebungen können nicht ausgeschlossen werden.“

Erneuerung von Fahrbahndecken

1 Hagenring: Stadteinwärts zwischen Kreuzung Rebenring und Gliesmaroder Straße. In den Herbstferien unter Vollsperrung des Baubereichs. Dauer ca. eine Woche. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen jeweils einspurig auf den östlichen Fahrspuren geführt. Länge ca. 290 Meter.



2 Sackring: Fahrtrichtung Süd komplett (zwei Fahrspuren plus Parkstreifen) im Bereich nördlich der Einmündung Triftweg bis vor Kreuzung Kälberwiese. Halbseitige Verkehrsführung einspurig in zwei Bauabschnitten. Die Fahrtrichtung Nord ist nicht betroffen. Länge ca. 250 Meter. Ausführung geplant vom 8. bis 19. Juli.



3 John-F.-Kennedy-Platz: In Höhe der Realschule Vollsperrung. Änderung der Verkehrsführung Mönchstraße (Drehung der Einbahnregelung). Weiträumige Aufstellung von Hinweistafeln welche auf die Sperrung hinweisen. Ausführung in den Herbstferien. Dauer ca. vier Tage.



4 Saarstraße – Teilbereiche: Einmündung Bliesstraße bis Kreuzung Ottweilerstraße. Länge ca. 275 Meter, äußere Fahrspur stadtauswärts. Verkehrsführung je einspurig in beide Richtungen. Ausführung geplant vom 8. bis 12. Juli. Und: Kreuzung Saarbrückener Straße bis hinter Einmündung Blitzeichenweg komplett unter Vollsperrung. Länge ca. 350 Meter. Großräumige Umleitung des Verkehrs über Saarstraße, Hannoversche Straße (B1), Neudammstraße, Rodedamm und Bundesallee. Ausführung voraussichtlich vom 9. bis 11. August. Die Arbeiten unter Vollsperrung werden nicht parallel ausgeführt und erfolgen jeweils über ein Wochenende.

Die Arbeiten am Abschnitt Saarplatz bis Kreuzung Saarbrückener Straße sollen an diesem Montag (8. Juli) abgeschlossen sein.



5 Steintorwall: Kurt-Seelecke-Platz bis Museumstraße in zwei Bauabschnitten (1. Bauabschnitt Kurt-Seelecke-Platz bis Steintorwall 4, 2. Bauabschnitt ab Steintorwall 3 bis Museumstraße) komplett unter Vollsperrung. Dauer je Bauabschnitt ca. drei Tage. Länge ca. 185 Meter. Umleitung des Verkehrs über Leonhardstraße und Adolfstraße. Ausführung nach den Sommerferien.



6 Glogaustraße: Zwischen Leipziger Straße und Schlesiendamm in zwei Bauabschnitten parallel. 1. Bauabschnitt Leipziger Straße bis Waldenburgstraße unter Vollsperrung (Einmündung Waldenburgstraße immer frei), 2. Bauabschnitt Görlitzstraße bis nordwestlich Bahnübergang Schlesiendamm, halbseitig unter Einsatz einer Lichtsignalanlage. Gesamtlänge ca. 350 Meter. Ausführung in den Sommerferien. Dauer ca. vier Tage.



7 Altmarkstraße: Vom Bahnübergang bis nördlich der Kreuzung Waggumer Straße komplett unter Vollsperrung. Länge ca. 290 Meter. Umleitung des Verkehrs über Auf dem Anger, Maschweg, Waggumer Straße und Hermann-Schlichting-Straße. Ausführung nach den Sommerferien über ein Wochenende (Freitag bis Sonntag).



8 Veltenhöfer Straße: Von der Einmündung Am Wasserwerk bis zur Kreuzung Hauptstraße komplett unter Vollsperrung. Länge ca. 425 Meter. Umleitung des Verkehrs über Veltenhöfer Straße, Ernst-Böhme-Straße, Hansestraße, Gifhorner Straße und Hauptstraße. Ausführung voraussichtlich vom 19. bis 23. August.



9 Westerbergstraße: Zwischen Autobahnbrücke der A 39 bis etwa Zufahrt Straßenmeisterei in Richtung Broitzem. Zunächst werden voraussichtlich im September umfangreiche Vorarbeiten durchgeführt. Der Verkehr wird mit Hilfe einer Ampel am Baustellenbereich vorbeigeleitet. Die Deckenarbeiten werden an einem Wochenende unter Vollsperrung in den Herbstferien ausgeführt. Die Auffahrt auf die A 39 Richtung Salzgitter wird dann voll gesperrt. Die Abfahrt von der A 39 ist nur in Richtung Rüningen möglich. Länge ca. 100 Meter.



10 Geiteldestraße: Zwischen Am Friedhof und Steinbergstraße Zu Beginn der Sommerferien werden hier bereits unter Vollsperrung die Gas- und Wasserleitungen durch die BS Netz erneuert. Unmittelbar nach Beendigung dieser Leitungsarbeiten erfolgt noch in den Ferien die Deckenerneuerung – Dauer je Bauabschnitt ca. drei Tage. Der Verkehr wird über Thiedestraße, Westerbergstraße, Kruckweg, Große Grubestraße weiträumig umgeleitet. Länge ca. 250 Meter.



11 Timmerlahstraße: Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung in den Sommerferien. Sie werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt – Dauer je Abschnitt ca. drei Tage. Die Umleitung erfolgt im ersten Bauabschnitt über Broitzem und Stiddien und im zweiten Bauabschnitt über Kirchstraße und Klein Gleidingen. Gesamtlänge ca. 600 Meter.

12 Neue Straße: Südlicher Teil zwischen Schützenstraße und Gördelinger Straße auf einer Länge von ca. 60 Metern. Vollsperrung des Baubereiches. Umleitung über Schützenstraße und Kannengießerstraße (Lkw-Verkehr über Fußgängerzone Schützenstraße, in Richtung Poststraße zur Brabandtstraße). Ausführung in den Sommerferien – Dauer ca. drei Tage.



13 Rühmer Weg: Verlängerung der Asphaltbefestigung um ca. 80 Meter in östlicher Richtung bis Zugang und Parkplatz Schul- und Bürgergarten. Vollsperrung des Baubereiches mit Umleitung für Fußgänger und Radfahrer. Ausführung geplant vom 8. bis 10. Juli.

Erneuerung von Radwegen

A Hans-Sommer-Straße: Nordseite zwischen Beethovenstraße und Abtstraße. Führung von Radlern und Fußgängern über den Gehweg. Tagsüber Baustelleneinrichtung und Arbeitsraum auf dem Parkstreifen beziehungsweise rechten Fahrstreifen. Der Termin steht noch nicht fest.



B Celler Straße: Kreuzung Ölper Knoten Südostseite, Vollsperrung des Geh- und Radweges, Führung des Radverkehrs gemeinsam mit Fußgängern über Stichweg östlich Haus Nr. 59. Der Termin steht noch nicht fest.



C Bienroder Weg: Westseite zwischen Haltestelle Michelfelder Platz und Tostmannplatz (ohne Brückenbereich). Führung des Radverkehrs gemeinsam mit Fußgängern über den Gehweg. Baustelleneinrichtung und Arbeitsraum auf einer gesperrten Fahrspur bzw. vorhandenem Parkstreifen. Der Termin steht noch nicht fest.



D Neustadtring: Nordseite zwischen Okerbrücke und Teichmüllerstraße. Führung des Radverkehrs gemeinsam mit Fußgängern über den Gehweg. Baustelleneinrichtung und Arbeitsraum auf rechter Fahrspur. Einspurige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Celler Straße. Ausführung in den Schulferien.



E Luisenstraße: Nordseite, zwischen Juliusstraße und Cyriaksring. Führung des Radverkehrs gemeinsam mit Fußgängern über den Gehweg. Baustelleneinrichtung und Arbeitsraum auf Parkstreifen. Der Termin steht noch nicht fest.



F Stettinstraße: Fahrtrichtung Nord zwischen Schulzentrum und Sachsendamm. Fahrtrichtung Süd zwischen Sachsendamm und Köslinstraße. Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn. Baustelleneinrichtung und Arbeitsraum auf Parkstreifen. Ausführung in den Schulferien.



G Güldenstraße Nord: Westseite zwischen Am Alten Petritore und Eulenspiegeltwete. Führung des Radverkehrs gemeinsam mit Fußgängern über den Gehweg. Baustelleneinrichtung und Arbeitsraum auf Parkstreifen. Der Termin steht noch nicht fest.



H Güldenstraße Süd: Ostseite zwischen Südstraße und Petersilienstraße. Führung des Radverkehrs gemeinsam mit Fußgängern über den Gehweg. Baustelleneinrichtung und Arbeitsraum auf Parkstreifen bzw. im nördlichen Bereich tagsüber auf dem rechten Fahrstreifen. Der Termin steht noch nicht fest.