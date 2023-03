Deutsche Bahn: Fernverkehr wird am Montag wegen Streik eingestellt

Am Montag kommender Woche droht ein bundesweiter Stillstand im Verkehrssektor: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi riefen die Beschäftigten des Verkehrsgewerbes und wichtiger Infrastrukturbereiche Deutschlands zeitgleich "in einen ganztägigen Arbeitskampf".

Die Deutsche Bahn will am Montag wegen des großangelegten Warnstreiks den gesamten Fernverkehr bundesweit einstellen. Auch im Regionalverkehr werde "größtenteils kein Zug fahren", teilte der Konzern am Donnerstag mit. Der Streik werde sich auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb auswirken, heißt es in der Pressemitteilung. Erste Beeinträchtigungen könnte es demnach bereits am Sonntagabend geben.

Auch am Dienstag könnten die Nachwirkungen des Streiks für Bahnkundinnen und -kunden noch spürbar sein. Die Bahn bittet Fahrgäste daher, "wenn möglich ihre für den 27. März geplanten Fahrten im Fern- und Nahverkehr vorzuziehen oder die Reise später anzutreten".

Alle Infos im Überblick: Großer Warnstreik legt Montag öffentlichen Verkehr lahm

Streik am Montag: Deutsche Bahn stellt Fernverkehr ein

Die Gewerkschaft Verdi und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatten zuvor angekündigt, dass mit dem ganztägigen Warnstreik am Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs in Deutschland lahmgelegt werden sollen. Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene, nahezu sämtliche deutsche Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie die Autobahnen.

Mit den Aktionen wollen die Gewerkschaften den Druck in den jeweiligen Tarifrunden erhöhen. Verdi fordert gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Die EVG will mindestens 650 Euro mehr Lohn für die Beschäftigten erreichen.

Deutsche Bahn: "Umfangreiche Kulanzregelungen" wegen Streik

Die Deutsche Bahn kündigte bereits an, dass es "umfangreiche Kulanzregelungen" für die Betroffenen geben werde. Bei bereits gebuchten Tickets für den 27. und 28. März werde die Zugbindung aufgehoben, so die Bahn. Diese könnten ab dem 23. März bis einschließlich 4. April flexibel für andere Züge genutzt werden. Für alle, die ihre Tickets lieber stornieren wollen, würden die allgemeinen Fahrgastrechte gelten.

(fmg/csr/dpa)

