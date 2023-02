Pelletspreise heute am 9. Februar: Der aktuelle Preis pro Tonne Pellets

Holzpellets gelten als grüne Alternative zu Gas und Öl. Lange waren sie zudem deutlich günstiger als fossile Energieträger. Doch die Energiekrise hat auch die Pelletspreise in die Höhe getrieben. Im Extrem mussten Kundinnen und Kunden zum Teil mehr als 800 Euro pro Tonne bezahlen. So extrem sind die Energiepreise aktuell nicht mehr – doch eine Rückkehr zu den Werten aus der Zeit vor der Krise gab es bei Pellets bisher nicht. Wie viel eine Tonne heute am 9. Februar kostet, lesen Sie hier.

Viele weitere Informationen zur Entwicklung der Pelletspreise und der Aussicht für 2023 haben wir in einem separaten Beitrag zusammengefasst.

Pelletspreise heute am 9. Februar: Der Preis je Tonne Pellets auf einen Blick

Im Gegensatz zu Gas – das die meisten Menschen über die Gasleitung beziehen – werden Pellets nach Hause geliefert. Man kauft also eine große Menge auf einmal. Für Verbraucher lohnt es sich deshalb, die Energiepreise zu vergleichen und möglichst zum günstigsten Zeitpunkt zuzuschlagen. Die Daten in der folgenden Tabelle beruhen auf den Angaben von "Heizpellets24". Lesen Sie hier: Pellets aus Laub – Das müssen Sie zur Holz-Alternative wissen

Im Vergleich zum Vortag haben sich die durchschnittlichen Pelletspreise in Deutschland kaum verändert. Tatsächlich ist der Preis nur um wenige Cent gefallen – auch bei Bestellmengen von mehreren Tonnen wirkt sich das kaum aus. Und auch auf lange Frist sind in näherer Zukunft keine allzu großen Schwankungen zu erwarten. Martin Bentele vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) vermutet, dass sich die Pelletspreise in Deutschland auch langfristig in dieser Spanne zwischen 400 und 500 Euro bewegen werden.

Pelletspreise: Entwicklung 2023 – Experte gibt Einschätzung und Prognose für Pelletkunden

