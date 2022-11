Black Friday in den USA: Kaufrausch trotz hoher Inflation

Sa., 26.11.2022, 15.54 Uhr

Der Krieg in der Ukraine und die Folgen der Corona-Pandemie sorgen auch in den USA für eine hohe Inflation. Doch am Black Friday lassen sich die Menschen in New York davon wenig beeindrucken und shoppen bis zum Umfallen.

Video: Wirtschaft und Finanzen