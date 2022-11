Tansania: Flugzeug fällt in Victoriasee - drei Tote

So., 06.11.2022, 15.54 Uhr

In Tansania ist ein Passagierflugzeug mit 43 Menschen an Bord kurz vor der Land in den Victoriasee gefallen. 26 Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht, drei Menschen konnten nur noch tot geborgen werden.

Video: Katastrophe, Unglück, Wirtschaft und Finanzen