Schnelles Internet am Kilimandscharo für Instagram-Fotos

Do, 18.08.2022, 10.53 Uhr

Wer den Kilimandscharo besteigt und ein Smartphone dabei hat, kann seine Abenteuer auf dem höchsten Berg Afrikas fortan auf Twitter, Instagram, WhatsApp und in anderen Internet-Diensten teilen: Tansania hat an den Hängen des Kilimandscharo in 3720 Metern Höhe ein Breitbandnetz eingerichtet.

