Audi E-Tron: Antwort auf Tesla und Mercedes EQC kommt dieses Jahr

Die Zahl der Tesla-Jäger wächst: Nachdem Jaguar mit dem I-Pace bereits am Start ist und Mercedes gerade seinen EQC vorgestellt hat, bringt Audi jetzt mit dem E-Tron sein erstes rein elektrisches Serienmodell in Stellung. Der fast fünf Meter lange Geländewagen soll zum Ende des Jahres in den Handel...