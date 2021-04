Corona-Impfung in der Schwangerschaft: Sicher oder nicht?

Fr, 09.04.2021, 16.38 Uhr

In Deutschland werden Schwangere derzeit nur in Ausnahmefällen gegen das Coronavirus geimpft. Währenddessen gibt es solche Einschränkungen in anderen Ländern, etwa den USA weniger. Warum ist das so?