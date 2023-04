Krankmeldung: Wichtige Änderung ab April – was Sie wissen sollten

Telefonisch krankmelden Änderung bei Krankmeldung: Was Sie ab April beachten müssen

Die Krankschreibungen per Telefon ist zum 31. März ausgelaufen.

Berlin Die bisherige Sonderregel für eine Krankschreibung per Telefon endete am 31. März 2023. Was Patienten ab 1. April beachten müssen.