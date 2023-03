Urlaub buchen 2023: Günstige Reiseziele finden – so funktioniert es

Schon mal in Knock gewesen? Einmal durch Visby spaziert oder auf den Cies-Inseln den Sonnenuntergang genossen? Kaum jemand wird bei diesen Orten die Hand heben, denn ihnen allen ist gemein, dass sie kaum ein Reisender kennt. Dabei lässt sich dort abseits des Massentourismus trefflich Urlaub machen – und das sogar zu einem durchaus erschwinglichen Preis.

Geheimtipps für den Urlaub 2023: Diese Orte können Sie günstig erreichen

Das westirische Knock, Visby in Schweden oder die Cies-Inseln vor der Küste Galiziens (Spanien) gelten noch als absolute Geheimtipps für einen Urlaub. Dabei ist beispielsweise der Flughafen Knock von deutschen Airports denkbar einfach zu erreichen. Gerade einmal um die 70 Euro (ohne Aufgabegepäck, aber mit Rückflug) kostet im Juli der Flug von Frankfurt oder Baden-Baden in den irischen Wallfahrtsort im County Mayo, der sich als Ausgangspunkt für Reisen in den rauen irischen Nordwesten anbietet.

Auch Cagliari auf Sardinien ist im Sommer von vielen Flughäfen recht günstig buchbar. Allerdings sollte man wissen, dass Sardinien ein teures Pflaster ist. Nicht umsonst genießen viele italienische und internationale Prominente dort das "Dolce Vita" in Luxushotels oder gleich in ihrer Villa an der herrlichen Costa Smeralda. Doch auch Abseits von Sardinien gibt es in Italien viel zu entdecken. Eine gute Urlaubsinspiration sind hier die 10 Geheimtipps für einen Urlaub in Italien – verfasst von einer echten Italien-Kennerin.

Urlaub 2023 finden: Expertin verrät Tipp – "eines der beliebtesten Tools"

Neben traumhaften Stränden gibt es in Italien auch viele bekannte Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Daher gibt es auch gleich viele beliebte Regionen – diese Regionen sollten Sie in ihrem Italien-Urlaub unbedingt einmal besucht haben. Hier kommen sowohl Kulturliebhaber als auch Ausspanner voll auf ihre Kosten.

Doch unabhängig von Land und Region stellt sich oft die Frage: Wie findet man in Zeiten steigender Preise noch Urlaubsschnäppchen? Eine Möglichkeit ist die "Alle-Orte-Suche" der Flugsuchmaschine Skyscanner. Sie sei bei den "Usern eines der beliebtesten Tools – wenn nicht das beliebteste Tool", sagt Izabella Meczykowski von Skyscanner. Die Zeit der Billigtickets bei Flugreisen ist vorbei und Urlauber würden offener und spontaner für unbekanntere Ziele werden, glaubt Meczykowski.

Urlaub buchen: neuer Reisetrend "Blind Booking" ausprobieren – so funktioniert es

Reiseexperten raten zudem, sich nicht auf einen Abflughafen festzulegen, sondern über Flugsuchportale gleich mehrere in der Nähe auszuprobieren. Wer in Berlin wohnt, sollte beispielsweise darüber nachdenken, von Hamburg oder Leipzig in den Urlaub zu starten. Beide Städte sind etwa per Fernbus schnell und preisgünstig erreichbar. Je nach Flughafen gebe es unterschiedliche Billig-Airlines mit anderen Angeboten und Zielen. Der Vergleich lohne sich allemal, sind sich die Experten einig.

Wer es spontan mag und Überraschungen liebt, kann auch einen neuen Trend beim Buchen ausprobieren: "Blind Booking". Hier gibt der Urlauber auf der Buchungsplattform nur sein verfügbares Budget und die grobe Art des Urlaubs (Städtereise oder Strandurlaub) ein. Der Zielort bleibt dann bis kurz vor Reiseantritt geheim. Wer nicht ganz so abenteuerlustig ist, kann ihn sich aber auch schon ein paar Tage vorher anzeigen lassen.

Urlaub buchen: Diese Anbieter bieten "Blind Booking" an – das sollte man beachten

Portale wie Bookery oder Lufthansa Suprise bieten diese Form des Urlaubs bereits mit Erfolg an. Der Vorteil: Man muss sich vorher um nichts weiter kümmern. Allerdings sollte man auch beachten, dass das Hotel schlussendlich nicht den Wünschen entsprechen kann oder der ganze Urlaub eine Enttäuschung sein kann. (tok)

