Ritter Sport: Insekten in Schokolade? "Kaufe ich nie wieder"

Waldenbuch. In Alltags-Produkten wie Schokolade können Insekten verarbeitet sein – das ist in der EU erlaubt. Fährt auch Ritter Sport diesen Trend?

Insekten in Schokolade: Ritter Sport sorgt für Aufsehen

Ende Januar hat die Europäische Union (EU) die Liste der Insekten – die als Lebensmittel verkauft oder in diese verarbeitet werden dürfen – erweitert. Für die Verbraucher bedeutet das: In Alltags-Produkten wie Schokolade oder Snacks können Grille und Co. theoretisch verarbeitet sein. In einigen Produkten von Aldi und Co. stecken schon Insekten – und der Markt boomt. Viele Lebensmittel-Produzenten könnten folgen und bald Produkte mit Insektenbestandteil in ihr Sortiment aufnehmen.

Aber keine Panik – Insekten in Schokolade und Co. müssen gekennzeichnet werden. Der Schokoladen-Produzent "Ritter Sport" aus Waldenbuch in Baden-Württemberg fährt die Kennzeichnung in einem Beitrag auf Instagram besonders groß. Unter eine grasgrüne Schokoladentafel mit einer großen Heuschrecke aufgedruckt, textet das Unternehmen: "Grillen im Essen? Seit heute zugelassen! Wir sind schon lange bereit – ihr auch?" Ritter Sport spielt damit auf die EU-weite Neuregelung bei der Insektenverarbeitung von Ende Januar an.

Unternehmen Alfred Ritter GmbH & Co. KG Sitz Waldenbuch in Deutschland Gründung 1912 Mitarbeiterzahl 1.177 (2020) Rechtsform GmbH & Co. KG

Insekten in einem Lebensmittel von Ritter Sport? Kunden reagieren empört

Doch zumindest in der Community von Instagram kommt das Posting aus Waldenbuch in Baden-Württemberg gar nicht gut an. Kommentare wie "Ich kaufe nie wieder Ritter Sport" sind gleich mehrfach zu lesen. Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher spielt hier vor allem der Ekel-Faktor eine Rolle. So schreibt ein User: "Alleine der Gedanke ist ekelhaft." Darüber könne man sich nur empören, ergänzt ein anderer Instagram-Nutzer.

