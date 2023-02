Erkältung: Forscher mit erstaunlichem Ergebnis – So werden Kinder seltener krank

Studie Erkältung, Husten, Schnupfen: So bleiben Kinder gesund

Eltern von jungen Kindern werden es kennen: Waren die Kleinen vor Kurzem noch kerngesund, holt man sie am nächsten Tag mit roter Nase und Schnupfen aus dem Kindergarten ab.

Umso erstaunlicher sind nun Studienergebnisse, wonach Eltern ihr Kind gezielt vor Krankheiten schützen können. Lesen Sie hier, wie Kinder offenbar satte 24 Tage im Jahr weniger krank werden könnten.

Husten und Co.: Warum Kinder häufig krank werden

Für die Studie, die in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift "Pediatric Research" veröffentlicht wurde, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Medizinischen Universität Warschau über 100 Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren 60 Tage lang untersucht. Dabei wurden zunächst Faktoren wie Schlaf, Impfungen, Geschwister, Haustiere sowie die Frage, ob die Kinder Tabakrauch ausgesetzt waren, betrachtet.

Besonders interessant: Bei keiner der Faktoren konnte ein Zusammenhang mit Krankheiten hergestellt werden. Dafür kristallisierte sich im Rahmen der Studie ein anderer Faktor als ausschlaggebend heraus.

Studie: Was gegen Kinder-Krankheiten hilft

Als die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die täglichen Schritte der Kinder zählten, fiel auf: Je mehr Schritte die Kinder zurückgelegt hatten, desto seltener wurden sie krank. Demnach hätten Kinder, die sich täglich mehr bewegen, seltener Erkrankungen an den oberen Atemwegen.

Im Umkehrschluss wurden bei Kindern, die sich im Untersuchungszeitraum weniger bewegt hatten, viel häufiger Krankheitssymptome nachgewiesen. Sie waren in den 60 Tagen vier Tage mehr krank. So kamen die Forschenden zu dem Ergebnis, dass Kinder mit ausreichend Bewegung im Jahr rund 24 Tage weniger krank sein könnten.

Wichtig: Bei der Studie aus Polen handelt es sich um eine Beobachtungsstudie, bei der die Zusammenhänge hergestellt werden. Der Hintergrund, warum Bewegung vor Erkältungen schützt, muss noch erforscht werden.

Kinder: So viele Schritte werden empfohlen

Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge werden Kindern zwischen vier und sechs Jahren täglich 10.000 bis 14.000 Schritte empfohlen. Das sind in etwa drei Stunden Bewegung. Den polnischen Experten zufolge könnten so Erkältungen bei Kindern gezielt vorgebeugt werden.

Die Anzahl an Schritten hört sich zunächst vielleicht viel an, ersetzen Sie einige Autofahrten durch entspannte Spaziergänge oder nehmen Sie Ihre Kinder zum Einkaufen mit, kommen allerdings schon viele Schritte zusammen. Abenteuer im Wald, auf dem Spielplatz oder Besuche bei Freunden können ebenfalls mit ein paar Schritten kombiniert werden.

Ausflüge am Wochenende, Sportvereine für Kinder als auch sportliche Aktivitäten als Familie bieten ebenfalls viel Bewegung.

