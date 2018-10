Tipps für einen schönen Garten – bei jeder Jahreszeit

Was nach diesem heißen Sommer in manchen Gärten zu sehen ist, ähnelt einem Trauerspiel: Vielerorts sind unansehnliche karge Rasenflächen zu sehen. Irgendwann ergab es keinen Sinn mehr, mit wertvollem Trinkwasser gegen die Trockenheit anzukämpfen. Doch was tun, wenn solche heißen wie vorausgesagt,...