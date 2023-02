DBB-Team in Quali-Spielen mit Co-Kapitän Voigtmann

Die bereits für die WM qualifizierten deutschen Basketballer können in den letzten beiden Spielen der Vorausscheidung auf Co-Kapitän Johannes Voigtmann bauen.

Der 30 Jahre alte Center will bei den Partien gegen Schweden (24. Februar) in Frankfurt sowie in Espoo (27. Februar) gegen Gastgeber Finnland gerne dabei sein, wie der Deutsche Basketball Bund am Donnerstag mitteilte.

Voigtmann spielt bei Olimpia Mailand in der Euroleague und war damit in dem Fenster eigentlich nicht eingeplant. Eine Freigabe des italienischen Clubs soll allerdings bald erfolgen.

Insgesamt 17 Spieler berief Bundestrainer Gordon Herbert für die beiden Partien, die nach der bereits geschafften Qualifikation nur noch für den genauen Ausgang der Gruppe wichtig sind. Die Nordamerika-Profis um Dennis Schröder und Co. sind nicht dabei, weil sie in der NBA gefordert sind. Auch Spieler der beiden deutschen Euroleague-Clubs FC Bayern München und Alba Berlin wurden nicht nominiert.

Von 20. bis 24. Februar wird es nach Verbandsangaben einen Lehrgang in Frankfurt am Main geben. Das WM-Turnier findet in diesem Sommer von 25. August bis 10. September in Japan, Indonesien sowie auf den Philippinen statt. In welchem der drei Länder Deutschland seine Vorrundenspiele bestreitet, entscheidet sich bei der Auslosung am 29. April in Manila.