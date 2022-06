Der FC Chelsea soll an Ousmane Dembélé interessiert sein.

Premier League FC Chelsea an Dembélé und Sterling interessiert

London. Der FC Chelsea mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel ist Berichten zufolge an einer Verpflichtung der beiden Top-Stürmer Ousmane Dembélé und Raheem Sterling interessiert. Das schrieb die englische Zeitung "Daily Mail".

Mit Dembélé hatte Tuchel einst erfolgreich bei Borussia Dortmund zusammengearbeitet. Der französische Weltmeister wäre ablösefrei zu haben, da sein Vertrag beim FC Barcelona ausläuft.

Sterling hat noch einen Vertrag bis 2023 beim englischen Meister Manchester City. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 60 Millionen Pfund. Bei Chelsea gibt es im Angriff Bedarf, da vermutlich Romelu Lukaku den Club Richtung Inter Mailand verlässt.

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass der neue Chelsea-Boss Todd Boehly auch mit dem Berater von Superstar Cristiano Ronaldo gesprochen haben soll. Jorge Mendes und Boehly sollen sich vergangene Woche in Portugal getroffen haben, wie "The Athletic" am Samstagabend berichtete. Ob beide Seiten konkret über die Zukunft des 37 Jahre alten Fußball-Superstars oder einen möglichen Wechsel gesprochen haben, blieb zunächst offen.

Beim FC Chelsea wurde Boehly nach der Übernahme des Clubs durch ein Konsortium um den US-Geschäftsmann zuletzt mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er soll zudem vorläufig auch die Rolle des Sportdirektors übernehmen. Der Club durfte wegen Sanktionen gegen den früheren Besitzer Roman Abramowitsch wegen der russischen Invasion in die Ukraine eine Zeit lang weder Spielertransfers noch Vertragsverhandlungen tätigen.

© dpa-infocom, dpa:220626-99-806833/2