Italien-Torwart Donnarumma angeblich vor Transfer zu PSG

Rom. Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma steht kurz vor der Fußball-EM angeblich vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain.

Der 22-Jährige habe sich mit dem französischen Spitzenclub auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt, berichtete Sky Sport Italia. Donnarumma kann ablösefrei wechseln, nachdem er seinen auslaufenden Vertrag beim AC Mailand nicht verlängert hatte. An dem Keeper sollen zuletzt auch andere Topclubs wie Juventus Turin, der FC Barcelona und Tottenham Hotspur interessiert gewesen sein.

Wie es heißt, habe PSG die Gehaltsforderungen von Donnarummas Berater Mino Raiola erfüllt und werde dem Schlussmann in den kommenden fünf Jahren bis zu 60 Millionen Euro überweisen. Der Torwart soll schon in Kürze den Medizincheck absolvieren, dann soll der Transfer perfekt gemacht werden. Bei PSG hatte in der abgelaufenen Saison der 34 Jahre alte Keylor Navas aus Costa Rica den Stammplatz zwischen den Pfosten.

