Einige Fußball-Spiele in Spanien wieder vor Fans

In Spanien sollen am Wochenende in einigen Stadien wieder Zuschauer zugelassen werden.

Madrid. Zum Saison-Finish kehren in Spanien die Zuschauer in einige wenige Fußball-Stadien der Primera División zurück.

In Regionen mit besonders niedrigen Infektionszahlen werde man ab dem Wochenende wieder Fans der Heimclubs auf den Tribünen zulassen, teilten Gesundheitsministerin Carolina Darias und Sportminister José Manuel Rodríguez Uribes nach einem Treffen mit Vertretern der Liga und des Nationalverbandes in Madrid mit.

Als Bedingung nannte die linke Regierung eine 14-Tage-Inzidenz von höchstens 50, also 50 Neuinfektionen binnen 14 Tagen pro 100.000 Einwohner. Diese Bedingung wird derzeit allerdings nur von den Regionen Valencia und Balearen erreicht. Das bedeutet, dass zum Beispiel die vier in Valencia beheimateten Clubs der Primera División - FC Valencia, FC Villarreal, UD Levante und FC Elche - ab dem Wochenende wieder vor Zuschauern spielen dürfen.

Am Wochenende, an dem der vorletzte Spieltag stattfindet, wird es somit in der ersten Liga bei zwei Begegnungen Zuschauer im Stadion geben: Am Sonntag hat der FC Valencia gegen SD Eibar Heimrecht, und der FC Villarreal spielt vor eigenem Publikum gegen den FC Sevilla. Die zwei anderen Clubs spielen auswärts.

Es wird den Angaben zufolge eine maximale Auslastung von 30 Prozent gestattet sein, wobei höchstens 5000 Zuschauer zugelassen sein werden. Bei der Eingangskontrolle wird es Temperaturmessungen geben. Alle Fans werden Schutzmaske tragen müssen. Das Rauchen und der Verzehr von Speisen und Getränken ist strikt untersagt. Die Fans werden im Stadion nur Wasser trinken dürfen.

Die Zulassung der Fans gilt für die erste und zweite Fußball-Liga sowie für die erste Basketball-Liga. Man werde weiterhin Vorsicht walten lassen, betonte Minister Uribes.

Spanien hatte zeitweilig zu den Ländern mit den höchsten Infektionszahlen in Europa gehört. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist inzwischen aber deutlich niedriger als etwa in Deutschland, zuletzt betrug sie nur noch 75. In Deutschland liegt dieser Wert bei 108.

