Kovac siegt mit Monaco bei Paris Saint-Germain

Kovac greift mit der AS Monaco in den Titelkampf der französischen Ligue 1 ein.

Paris. Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac greift mit der AS Monaco in den Titelkampf der französischen Ligue 1 ein.

Die Monegassen siegten bei Meister Paris Saint-Germain 2:0 (1:0) und sind damit weiter seit über zwei Monaten ungeschlagen. Monaco liegt mit 52 Punkten als Vierter nur noch zwei Zähler hinter PSG, das Dritter ist. Tabellenführer bleibt OSC Lille (58) durch ein klares 4:1 beim FC Lorient. Olympique Lyon (55), bereits am Freitag mit 3:2 bei Stade Brest erfolgreich, folgt auf Platz zwei.

Paris konnte an die 4:1-Gala von Barcelona am vergangenen Dienstag nicht anknüpfen. Die taktisch gut eingestellte Mannschaft von Kovac hatte Superstar Kylian Mbappé gut im Griff und brachte die Gastgeber immer wieder durch gefährliche Konter in die Bredouille. Sofiane Diop (6.) und Guillermo Maripan (51.) trafen für die Gäste, bei denen Kevin Volland in der Startelf stand.

© dpa-infocom, dpa:210221-99-536573/2