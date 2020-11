Sergio Ramos fällt wegen Verletzung vorerst aus

Madrid. Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss einige Zeit auf seinen Kapitän Sergio Ramos verzichten.

Der Innenverteidiger hat sich beim 6:0-Sieg der Spanier in der Nations League gegen Deutschland eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Kurz vor der Halbzeitpause wurde Spaniens Rekord-Internationaler ausgewechselt.

Wie lange der 34-Jährige nun ausfällt, teilte der Hauptstadt-Club am Donnerstag nicht mit. Medienberichten zufolge wird Ramos aber mindestens die nächsten drei Partien verpassen: In der Meisterschaft bei Villarreal und gegen Alaves sowie in der Champions League bei Inter Mailand.

