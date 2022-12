Zwischen Jubel und Trübsal: Die deutschen Gruppengegner zurück in der Heimat

Mi., 07.12.2022, 21.23 Uhr

Jubel in der Nähe von Tokio, Trübsal in Madrid: Die deutschen Gruppengegner Japan und Spanien sind beide im Achtelfinale gescheitert, beide erst im Elfmeterschießen. Für die Japaner ist das Turnier dennoch ein großer Erfolg, der Schwung geben soll für die Kontinentalmeisterschaft im nächsten Jahr. Hunderte Fans empfingen die Mannschaft rund um insgesamt acht Bundesliga-Profis am Flughafen. 2010er Weltmeister Spanien hätte sich in Katar mehr erhofft, das Aus gegen Marokko war ein ziemlicher Dämpfer für die im Vorfeld so hoch gehandelte Mannschaft von Trainer Luis Enrique.

Video: Sport