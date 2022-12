Trotz WM-Blamage: Flick bleibt Bundestrainer

Mi., 07.12.2022, 19.24 Uhr

Hansi Flick bleibt Bundestrainer! Nach dem zweieinhalbstündigen Krisengipfel ließ der DFB am Mittwochabend für die Öffentlichkeit "weißen Rauch" aufsteigen. Flick soll trotz der WM-Blamage in Katar der richtige Mann für die kommenden 18 Monate Richtung Heim-EM sein - das ergab zumindest die Analyse mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke. "Mein Trainerteam und ich blicken optimistisch auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Wir als Mannschaft können viel mehr erreichen, als wir in Katar gezeigt haben", wird Flick in einer DFB-Mitteilung nach den intensiven Gesprächen im Kempinski Hotel Gravenbruch in Neu-Isenburg zitiert.

