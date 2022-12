Eden Hazard gibt Abschied aus Belgiens Nationalteam bekannt

Mi., 07.12.2022, 17.24 Uhr

Der Kapitän hört auf: Angreifer Eden Hazard von Real Madrid hat am Mittwoch seinen Abschied aus der belgischen Nationalmannschaft bekannt gegeben. "Die nächste Generation steht bereit. Ich werde euch aber sehr vermissen", schrieb der 31-Jährige in den Sozialen Medien. Die Roten Teufel, WM-Dritte von 2018, waren krachend in der Gruppenphase der WM in Katar gescheitert. Der Bruder von BVB-Angreifer Thorgan Hazard kommt in 126 Länderspielen kommt er auf 33 Treffer, sein Debüt gab er bereits 2008. Warme Worte gab es zum Abschied von Belgiens Spielmacher Kevin de Bruyne.

