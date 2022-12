WM 2022: Die Viertelfinal-Partien im Überblick

Mi., 07.12.2022, 13.23 Uhr

Mit der Begegnung Kroatien gegen Rekordweltmeister Brasilien starten die Viertelfinals der WM in Katar am Freitag. Die zweite K.o.-Runde der Wüsten-WM bietet einiges an Spannung. Wo können die Favoriten scheitern? Wer steht Neymar, Messi und Co. im Weg? Der SID gibt eine Vorschau auf die Achtelfinals der Weltmeisterschaft.

Video: Sport