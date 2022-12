Doha, Paris, Amsterdam: Die arabische Welt feiert Marokko

Mi., 07.12.2022, 13.24 Uhr

Grenzenloser Jubel: Marokko steht als erste arabische Mannschaft in einem Viertelfinale einer Weltmeisterschaft. Egal ob vor Ort in Doha, ob in Paris, Casablanca, Amsterdam oder Brüssel - die marokkanischen und arabischen Communitys zog es auf die Straßen. Die Feierlichkeiten verliefen überwiegend friedlich, doch leider nicht überall. In den Niederlanden musste die Polizei eingreifen, in Belgien gab es erneut Ausschreitungen und Zusammenstöße mit der Polizei.

